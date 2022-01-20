西班牙单板滑雪名将期待“完美”北京冬奥会

现年32岁的克拉尔特·卡斯特列特来自西班牙东北部城市萨瓦德尔。2006年她赴都灵参加个人生涯首届冬奥会，并在女子单板滑雪U型场地项目中以第26名完赛。此后三届冬奥会她也均有出席，最佳成绩为2018年平昌冬奥会上的第七名。此外，她还曾在2010年温哥华冬奥会上担任西班牙代表团旗手。

克拉尔特·卡斯特列特在2018年平昌冬奥会上 照片出自： 2018 Getty Images

作为西班牙最有希望夺牌的运动员之一，今年卡斯特列特将随队前往中国参加2022年北京冬奥会，并向个人的首枚冬奥奖牌发起冲击。卡斯特列特对北京之行充满期待：“几年前我在北京参加过比赛。和我们所习惯的不同，那里拥有真正现代化的基础设施。”她预测，本届冬奥会将展示出“极高的竞技水准”。

尽管新冠疫情仍在全球肆虐，但卡斯特列特不认为这将对冬奥会有所影响。她表示，自己充分信任北京冬奥会的组织能力：“我相信组织方会在北京做好相关工作，因为他们真的在尽一切努力以确保这届冬奥会完美举办。”

克拉尔特·卡斯特列特在2010年温哥华冬奥会上担任西班牙代表团旗手 照片出自： 2010 Getty Images

据西班牙媒体透露，卡斯特列特极有可能在本届冬奥会上再次出任西班牙代表团的旗手。卡斯特列特在接受新华社采访时也表示参与冬奥会的竞争对于运动员们来说有着特殊意义：“我真的很期待能够去北京体验这届冬奥会，并好好享受它。我们将尽全力赛出自己的最高水平。”

卡斯特列特上周末刚刚在瑞士拉克斯举行的单板滑雪世界杯上拿到U型场地项目铜牌，这也是她第17次在世界杯赛事中站上领奖台。此外，在自己的职业生涯中，她还曾7次参加世界单板滑雪锦标赛，并在U型场地项目中获得1枚银牌和1枚铜牌。

（选自：新华社）