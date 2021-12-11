单板U槽世界杯铜山站：蔡雪桐收获赛季开门红

2021/22赛季单板滑雪U型场地技巧世界杯揭幕战在美国铜山举行。继昨天谷爱凌在这里举行的双板U行场地技巧赛夺冠之后，今天又一位中国选手登上了世界杯分站赛的最高领奖台，她就是蔡雪桐。

蔡雪桐曾经斩获过2015年和2017年单板世锦赛U型场地技巧冠军，在2019年世锦赛上收获过银牌。但是在冬奥会赛场上至今没有斩获。参加过三届冬奥会的她正在积极备战即将在自己祖国举行的2022年北京冬奥会，期待第四次冬奥之旅能够站上领奖台。而今天这个开门红无疑将会给她增添信心。

蔡雪桐在本站赛事上展现了不俗的状态，预赛处在第1组的她以小组第一的身份晋级今天的决赛，和她一同参加决赛的还有另一位中国选手武绍桐，后者以第1组第四的身份收获决赛入场券。

蔡雪桐 照片出自： 2020 Getty Images

决赛中倒数第二个出场的蔡雪桐第1滑得到70.75分位列第二，落后于日本选手富田濑奈的76分。但是之后日本选手的第2滑和第3滑都以失败告终，最终成绩定格在76分。蔡雪桐虽然第2滑摔倒未能完赛，但是在第3滑表现出色，拿到全场最高分80.50分逆转夺冠，富田濑奈位列亚军。西班牙名将，参加过四届冬奥会、曾经获得过世锦赛亚军（2015）和季军（2021年）以及世界极限运动会X-Games单板U槽金牌（2020年）的奎拉尔特·卡斯特列特以预赛所有选手中的最好成绩（94.33）晋级决赛。在决赛前两滑失误的情况下，她在第3滑得到70.50分，收获一枚铜牌。另外两位中国选手武绍桐位列第8。

本赛季是蔡雪桐征战单板世界杯的第11个赛季，至今为止她已经斩获28枚世界杯分站赛奖牌，包括13金8银7铜。

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平野流佳 照片出自： 2021 Getty Images

男子单板U型场地技巧方面，日本新星平野流佳斩获开门红。19岁的他第1滑就取得了89.25的高分，之后两滑虽然都因失误导致低分，但是89.25的分数无人能撼动，从而收获冠军。

2021年世锦赛铜牌得主、瑞士名将扬·谢勒在前两滑失误的情况下第3滑背水一战，收获88.50分，夺得银牌。2021年世锦赛和极限运动会双料冠军，20岁的日本小将户冢优斗凭借第2滑的87.75分收获一枚铜牌。平野流佳的哥哥、手握两枚冬奥会银牌的平野步梦87.25分位居第四。美国的冬奥会三金得主（包括两次击败平野步梦）、男子单板U型场地技巧传奇巨星肖恩·怀特75.50位列第8。他的目标是参加个人第五届冬奥会，争夺奥运第四金。