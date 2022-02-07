雪上运动：中国小将出马，一个顶俩

88.70分！当17岁的中国小将苏翊鸣落地之后，他几近完美的表现为他挣得了这一足以登上领奖台的分数。这是他在男子坡面障碍技巧奖牌赛中的第二跳。而88.70的分数最终为他挣得了银牌，这也是中国单板滑雪项目的首枚奥运奖牌。

中国网友沸腾了，纷纷说，《智取威虎山》里的小栓子，滑着滑雪板到了北京，拿到了一枚奖牌。因为苏翊鸣除了是一位专业的滑雪运动员外，还是一名小有名气的童星。而是在北京申冬奥成功之后，才专注练习滑雪的。而在这之后，他把国内大大小小的冠军拿了个遍。

此次参加冬奥，他背负了不小的期待。但能够顶住压力，最终在最高舞台上夺牌，不仅展示了他的强劲实力，也展现了他超乎年龄的心理承受能力。

接下来，“小栓子”还要参加大跳台的比赛，也期待他能有更好的表现！

谷爱凌晋级决赛 照片出自： Getty Images

就在7日上午早些时候，在另一个雪上运动中，中国自由式滑雪天才少女谷爱凌“千呼万唤始出来”，在万众瞩目之下完成了自己在北京冬奥的首秀。在北京首钢滑雪大跳台进行在的女子大跳台资格赛中排名第五，顺利晋级决赛。

在首轮比赛中，谷爱凌凭借出色的左侧两周偏轴转体1080动作，获得89分，排名靠前。随后，受场地大风天气影响，她在完成第二跳的右侧偏轴900动作时，速度降低，导致雪板掉落，出现失误。随后，根据场地条件的变化情况，她迅速与教练沟通并调整了比赛策略，决定在第三轮中再次尝试右侧偏轴900。

谷爱凌赛后坦言，虽然在第三轮比赛前有些紧张，但自己并没有被压力所影响，“我心里只想着，接下来这组动作我从14岁就开始做了，只要专注做出来就好。”最终，她轻松完成最后一组动作，获得72.25分，以总分161.25分的成绩顺利晋级决赛。

谷爱凌说：“一直以来，我最大的目标是希望能够通过自己来带动更多人参与自由式滑雪，特别是青少年和女孩们。尽管能做一些高难度动作是很酷的事情，但对我来说，能与更多人分享这项运动，能让更多人体会这种快乐，会更有意义。”

据她透露，目前自己的训练状态良好，希望能在8日的决赛中挑战更高难度的动作。

部分转自新华社