西蒙·拜尔斯最勇敢的行为：忠于自己

西蒙·拜尔斯最勇敢的举动并不是她那些令人叹为观止的超高难度竞技体操动作，而是她去年夏天在2020东京奥运会这个世界最大的舞台上选择忠于自己的内心的行为。

当拜尔斯在女子团体决赛跳马比赛中尝试两周半转体动作失手后，她知道自己无法继续参加比赛了。

拜尔斯的遭遇是空中失感症的体现，出现这种症状的体操运动员其思想和身体不能同步。当时的她不知道在其它项目上会出现什么情况。如果因为自己的失误导致美国队在团体赛丢掉奖牌或者自己的症状更加严重了，那种结果是她不想看到的。

“我只是觉得自己退下来，好好休养一下会更好一点，我知道队里的其它姑娘们能够做得很好”，拜尔斯在赛后的新闻发布会上解释道。

“我不希望因自己的失误而给团队夺得奖牌带来风险，因为她们为比赛付出了太多。所以，我决定让队友顶替我来完成接下来的比赛。

“如果不是她，我们就不会登上领奖台”

东京奥运会上，拜尔斯的勇敢举动鼓励了队友。

与拜尔斯在休斯顿一起训练了两年，一起备战东京奥运会的体操运动员乔丹·切尔斯说道表示：“这枚奖牌绝对是属于她的，如果不是因为她，我们也不可能登上领奖台，不可能赢得银牌。”

拜尔斯勇敢的说出自己的心声，向世界展示了忠于自己内心的重要性，即使这意味着远离梦想。她的勇敢在世界体坛引发共鸣。

当拜尔斯在社交媒体上收到了前美国第一夫人米歇尔·奥巴马和演员凯莉·华盛顿支持她的信息时，24岁的她正在东京积极训练，争取重返赛场。

2016年里约奥运会上获得四枚奖牌的拜尔斯在东京奥运会上获得了女子五个项目决赛的参赛资格，但是最终她退出了全能、跳马、高低杠、自由体操奖牌赛的争夺。

最终，她在东京奥运会竞技体操最后一天重返赛场，参加了平衡木的决赛。

“东京铜牌胜过任何一枚奖牌”

东京奥运会平衡木决赛中，这位三届世锦赛平衡木冠军调整了下法，去掉了所有会给她带来影响的动作。最终拜尔斯使用的下法是她自12岁以来就放弃使用的下法。

“我们可能是在最后一分钟决定更换下法的，那个动作我可能从12岁起就不再用了，因为后来我一直在用带转体动作的下法，”拜尔斯后来解释道：“其实在平衡木上做转体很容易，我以前也一直都是那么做的。这次可能是刚复出，我不知道自己决赛当中能够做些什么。”

但是无所谓了，调整下法让她找到了参加平衡木比赛的信心，让她有机会再一次登上东京有明体操中心的赛场。

尽管她最终只获得了铜牌——她职业生涯中的第七枚奥运奖牌，但是东京的经历以及她的心路历程对她而言意义非凡。

拜尔斯告诉记者：“心理健康这个话题毫无疑问已经获得了更多关注。心理健康是一个人们深受其苦但却一直被掩盖的东西。我觉得我们不能只被娱乐，我们也是普通人，我们也有感情。但是到头来，大众却不理解我们正在经历着什么。”

拜尔斯做出了艰难的选择并放弃获得五枚奥运奖牌的机会，向世界展示了一个新态度。而这也是拜尔斯为自己做出的一次重要选择。

“我希望人们能够理解，我这么做首先是为了我自己，而不是为了别人。因为我还想再次亮相奥运赛场。放弃一个坚持了5年的梦想并不容易，选择放弃比赛真的是非常艰难的决定。我从未在看台上看过奥运会的比赛，所以那种感觉让我有点不习惯。所以能够有机会再次亮相奥运赛场对我来说意味着全世界。