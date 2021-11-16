短道速滑世界杯德布勒森站前瞻

短道速滑世界杯即将在匈牙利德布勒森战火重燃！本站赛事是继北京站（中国）、名古屋站（日本）之后，2021/2022赛季短道速滑世界杯的第3站赛事，比赛将于11月18日至21日举行。

经过前两站比赛的检验，男子、女子各项目的争夺非常激烈，选手之间实力平均。尚未有选手展现出绝对的统治力。

武大靖在今年4月举行的北京冬奥会测试赛男子1000米决赛中 照片出自： 2021 Getty Images

中国队前两站表现回顾

中国短道速滑队在前两站比赛中共斩获9枚奖牌，其中金、银、铜牌各3枚。

中国选手在接力项目上的表现优于个人赛表现。继北京站斩获女子3000米接力金牌（范可新、郭奕含、曲春雨、张雨婷）和2000米混合接力金牌后（范可新、任子威、武大靖、张雨婷 ），中国队在名古屋站又将男子5000米银牌（李文龙、任子威、孙龙、武大靖）以及2000米混合接力银牌收入囊中。

在个人项目上，2018年平昌冬奥会男子5000米接力银牌得主任子威表现亮眼，在名古屋站比赛中斩获男子1000米金牌和500米银牌。在平昌冬奥会冠军武大靖饱受起跑犯规困扰的时候接过了领军大旗。安凯和孙龙在前两站比赛中分别斩获男子1500米铜牌，范可新在日本斩获女子500米铜牌。他们能否在德布勒森站比赛中更进一步值得关注。

其它名古屋站赛事登顶最高领奖天的男子选手们则希望延续他们的夺冠势头。

2018年平昌冬奥会男子500米项目不敌武大靖位居亚军的韩国选手黄大宪在名古屋站力压任子威获该项目冠军；征战过两届冬奥会的意大利35岁老将尤里·孔弗尔托拉在日本问鼎1500米桂冠；由史蒂文·杜布瓦领衔的加拿大男子接力队展现了强大的实力，斩获5000米接力冠军。

杜布瓦赛后表示：“赛前我们就一直对自己说，我们会赢得冠军。而夺冠也是我们本赛季的目标，目标锁定金牌，结果如何我们拭目以待。”

美国名将克里斯滕·桑托斯和中国选手张雨婷在女子1000米预赛中 照片出自： 2021 Getty Images

女子组

女子1000米比赛的争夺非常激烈，美国选手克里斯滕·桑托斯在名古屋以1分30秒013的成绩夺冠，以0.64秒的优势击败了新赛季女子短道总世界排名第一的荷兰巨星苏珊娜·许尔廷。

桑托斯在接受TeamUSA.org采访时表示：“我已经学会了如何在比赛前让自己冷静下来、如何将注意力集中在自己身上并给自己一些积极的鼓励。能够在名古屋夺冠感觉非常好。”

荷兰选手桑德拉·维尔泽博尔在名古屋女子1000米比赛中位列第三，上述三位名将本周在德布勒森的表现值得关注。

俄罗斯期队待延续2000米混合接力良好势头

叶卡捷琳娜·耶夫列蒙科娃、谢苗·叶利斯特拉托夫、索菲亚·普罗斯维尔诺娃、帕维尔·西特尼科夫的目标是在德布勒森延续名古屋站阻击中国队背靠背夺得2000米混合接力冠军时的表现。

名古屋站其它女子项目中，意大利名将阿莉安娜·方塔娜斩获女子500米冠军；许尔廷、维尔泽博尔领衔的荷兰队斩获女子3000米接力冠军，该项目上韩国和意大利分列亚军和季军。

北京冬奥会冬奥会短道速滑运动共设9个竞赛项目，包括4个男子项目、4个女子项目以及1个混合团体项目。

男子：500米、1000米、1500米、5000米团体接力

女子：500米、1000米、1500米、3000米团体接力

北京冬奥会短道速滑比赛将于2月5日至16日在北京首都体育馆举行。