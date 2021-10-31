短道速滑世界杯名古屋站：中国队1金3银2铜收官

北京时间10月31日下午，国际滑联短道速滑世界杯日本站在名古屋收官。我国选手任子威在男子1000米决赛中力压群雄，以1:26.297成绩，帮助了中国队夺得本站世界杯赛的唯一一枚金牌。在男子5000米接力A组决赛和男女混合2000米接力A组决赛中，中国队均收获了银牌。这样，中国短道队在本站比赛中夺得1金3银2铜，为两站亚洲比赛收官。

在男子1000米决赛中，中国选手任子威只身闯进A组决赛，并以1分26秒297的成绩夺冠。决赛中，任子威从内道出发，并一直处于领滑位置。虽然匈牙利选手刘少林在后程实现反超，但由于出现失误而摔出赛道。这样，任子威将领先的优势保持到终点，为中国队夺取本赛季世界杯分站赛的首枚单项金牌。荷兰选手德拉特和加拿大选手迪昂分获第二、三名。

这是任子威在日本站比赛中获得的第2枚奖牌，在30日进行的男子500米A组决赛中，他为中国夺得一枚银牌。

随后展开的是男女混合2000米接力决赛。上周，中国队在北京站的首轮比赛便刷新了世界纪录，并在决赛中夺冠。在日本站的决赛中，中国队沿用了上一站夺冠的阵容，由范可新、张雨婷、任子威和武大靖出战。第一棒范可新从第三道出发抢到了领滑的位置。中国队在前半程保持了领先优势，但在比赛中途被对手超越。随后，中国队从第三位到第二位，但还是未能超越俄罗斯队，以2分43秒460的成绩获得亚军。俄罗斯队以0.258秒的优势夺冠，匈牙利获得第三名。

压轴大戏是男子5000米接力决赛A组，中国队摘得一枚银牌。在上周的北京站比赛中，中国队在这个项目的比赛中错失奖牌。转战日本，由李文龙、任子威、孙龙、武大靖组成的中国队在1/4决赛和半决赛中均以小组头名出线，晋级了A组决赛。

比赛开始后，中国队在前半程始终处于第三位，并在后半程实现两次超越。但在最后冲刺时，加拿大名将查尔斯成功从外道超越，中国队的李文龙以第二名冲过终点。这样，加拿大队以6分52秒272夺金，中国队以0.013秒之差获得亚军，匈牙利获得季军。

此外，在稍早进行的女子1000米决赛A组中，美国选手桑托斯夺冠，荷兰选手许尔廷和维泽波尔分获亚军和季军。中国选手韩雨桐、张楚桐止步于1/4决赛。

女子3000米接力决赛也没有中国选手登场。荷兰队以4分10秒848夺冠，韩国和意大利分获银牌和铜牌。中国队在29日的1/4决赛首轮比赛中出现犯规，提早出局。