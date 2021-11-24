短道速滑世界杯多德雷赫特站前瞻：舒尔廷力争再包揽，任子威目标“三连冠”

2022年北京冬奥会短道速滑三站资格赛战罢，前三站世界杯比赛精彩十足。

本周，世界杯转战拥有众多滑冰粉丝的荷兰。2021年状态奇佳的女子短道新女王苏珊妮·舒尔廷将在主场作战，她能够呈现怎样的惊人表现？中国短道队能否继续登上领奖台？匈牙利刘氏兄弟的好状态能否延续？我们拭目以待。Olympics.com带您前瞻本站赛事看点。

荷兰短道速滑名将苏珊妮·舒尔廷展现了独一档的强大实力 照片出自： Getty Images

上周末夺取四金+主场英雄：舒尔廷成为最大热门

上周末世界杯第三站德布勒森站包揽女子500米、1000米、1500米以及3000米接力四枚女子项目金牌的荷兰名将苏珊妮·舒尔廷展现了独一档的实力。如此包揽壮举并非她今年首次完成，早在3月的短道速滑世锦赛上，她就做到过一次。而那届世锦赛的举办地正是多德雷赫特。

在本赛季已经结束的世界杯比赛中，24岁的舒尔廷已经收获9枚奖牌，其中包括7枚金牌（5枚个人项目金牌和2枚接力金牌）。

北京站比赛，舒尔廷赢得女子1000米金牌和3000米接力银牌；之后名古屋站收获女子1500米和3000米接力金牌以及女子1000米银牌；上周的德布勒森站完成包揽。从成绩上可以看出，舒尔廷新赛季的表现正在稳步上升中。主场作战，是否有望冲击一下世界纪录呢？

世界排名方面，她在女子1000米项目上位居第1，500米和1500米分列第3和第2，荷兰队位居女子3000米接力第1。如此亮眼成绩让她无疑成为多德雷赫特站最闪亮的一颗星。

能够在本站比赛中给舒尔廷制造威胁的选手当属意大利老将阿里亚娜·方塔娜，后者在上周六500米决赛中摘得银牌。31岁的平昌冬奥会女子500米金牌得主最近刚刚成为登上世界杯领奖台年龄最大的运动员，但是年龄不会成为她再攀高峰的障碍。此前已经征战过四届冬奥会的方塔娜在每届冬奥会上都会有奖牌入账，如果能够保持现在的状态，北京冬奥会她有望继续扩充自己的奖牌收集。

目前方塔娜在女子500米项目上位列世界第一，本赛季她在名古屋站夺得该项目冠军（该站比赛还赢得了女子1500米银牌），在北京站和德布勒森站分别收获银牌。

美国名将克里斯滕·桑托斯本赛季异军突起，在名古屋站夺得女子1000米金牌，在北京站收获了1000米和1500米铜牌。韩国选手李玉彬目前排名女子1500米项目世界第一，她在北京站赢得该项目金牌，在德布勒森收获银牌。在1500米项目上，她有望给舒尔廷制造问题。

刘少林庆祝赢得比赛胜利 照片出自： 2019 Getty Images

任子威越战越勇，刘氏兄弟期待再创佳绩

男子方面，24岁的中国选手任子威渐入佳境，北京站无缘个人项目奖牌只获得混合接力金牌的他在名古屋站斩获男子1000米金牌，500米、男子5000米接力以及2000米混合接力银牌。之后在上周末，他又将男子1500米和2000米混合接力金牌以及500米铜牌收入囊中。在2018年平昌冬奥会中国代表团唯一金牌得主武大靖状态低迷的时候，扛起了中国短道速滑队的大旗。目前，任子威在500米和1500米项目上的世界排名均为第二位，分别落后于匈牙利的刘少林和俄罗斯的谢苗·埃利斯特拉托夫。在1000米项目上位列世界第四。

上周末男子500米决赛中，匈牙利的刘少林、刘少昂兄弟分列冠亚军是赛场的一大亮点。两人之间的差距甚微，最终通过终点拍照技术才分出胜负。

刘少林在北京站比赛中夺得男子500米冠军（队友约翰-亨利·克鲁格夺得银牌），帮助匈牙利队斩获男子5000米接力银牌。在名古屋站比赛中率队夺得2000米混合接力铜牌；之后在德布勒森，除上述500米金牌外，还收获了一枚5000米接力铜牌。

荷兰女子接力和中国混合接力队地位稳固

女子3000米接力项目上，荷兰队（世界排名第1）优势明显，除北京站（世界排名第3）不敌中国队位居亚军外，其余两站比赛均赢得冠军。中国队在德布勒森站比赛中还收获了一枚铜牌。

除上述两队外，韩国队（世界排名第2）、加拿大队（世界排名第4）、意大利队（世界排名第5）在此前三站比赛中也都有夺牌经历。

男子5000米接力项目上，加拿大队（世界排名第1）在名古屋和德布勒森都登上了最高领奖台，本站比赛毫无疑问将是夺冠热门。但是，三站比赛均有奖牌入账的匈牙利队（1银2铜，世界排名第2）不容小觑。此外名古屋站亚军中国队（世界排名第3）、北京站冠军荷兰队（世界排名第5）、德布勒森站亚军韩国队均有望再次冲击领奖台。

混合2000米接力项目上，中国队三站比赛2金1银，在世界排名上一骑绝尘，28000的分数是第二名匈牙利队的近两倍。俄罗斯队（名古屋站冠军）、荷兰队（北京站亚军）、加拿大队（德布勒森站亚军）、韩国队（北京站季军）、匈牙利队（名古屋站季军）以及法国队（德布勒森站季军）是其它登上过本赛季世界杯混合接力项目领奖台的队伍。