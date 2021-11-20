短道速滑世界杯德布勒森站战报：任子威单日收获1金1铜，许尔廷斩双冠

任子威斩获1500米金牌

继名古屋站比赛中斩获男子1000米金牌和500米银牌后，任子威的好状态还在延续。

在德布勒森站男子1500米比赛中，任子威凭借强势表现再夺1金，成绩为2分12秒910。这枚金牌也是中国短道队在德布勒森站比赛中收获的首枚奖牌。

本场比赛，24岁的任子威在前期落后于另一位中国选手孙龙，在最后三圈的时候开始发力并占据领先，将优势保持到了最后。

2018年平昌冬奥会接力铜牌得主、加拿大选手帕斯卡尔·迪翁获得亚军，成绩为2分13秒048。韩国选手PARK Jang Hyuk收获铜牌，成绩为2分13秒125。中国选手孙龙位列第七，成绩为2分15秒431。

荷兰短道女王苏珊娜·许尔廷 照片出自： Getty Images

许尔廷斩双冠

平昌冬奥会女子1000米冠军，世锦赛7金得主苏珊娜·许尔廷（荷兰）在不到两个小时的时间里斩获2枚金牌。

首先是在女子1500米比赛中夺魁，同场竞技的高手如云，包括平昌冬奥会该项目冠军、世锦赛14金得主崔敏静（韩国）、平昌冬奥会3000米接力冠军李玉彬（韩国）、平昌冬奥会500米冠军阿莉安娜·方塔娜（意大利）、新星克里斯滕·桑托斯（美国）以及中国选手张玉婷等。

比赛过程中，两位韩国选手前程领跑，许尔廷在最后阶段发力完成反超并最终夺冠，成绩为2分23秒009。韩国选手李玉彬收获银牌，成绩为2分23秒101。加拿大选手库特妮·萨劳2分23秒118位列第三。中国选手张玉婷2分23秒434位列第五。崔敏静由于比赛中犯规被取消成绩。

之后的女子500米决赛中，2021年世锦赛包揽全部女子项目金牌的许尔廷再度展现过人实力，以42秒566的成绩夺冠。意大利名将方塔娜42秒801位居次席。平昌冬奥会收获1银（1000米）2铜（500米、1500米）的加拿大选手金·鲍廷位列季军，成绩为42秒860。

刘少林庆祝赢得比赛胜利 照片出自： 2019 Getty Images

刘少林500米夺冠庆祝26岁生日

男子500米决赛A共有五位选手参赛，两位中国选手：武大靖、任子威，两位匈牙利选手：刘少林、刘少昂，以及韩国选手黄大宪。

比赛开始后，处在1道的武大靖抢得先机，之后被刘氏兄弟反超。比赛过半，平昌冬奥会500米亚军黄大宪在试图超越的时候犯规，将武大靖和任子威碰倒。最终，今天度过26岁生日的刘少林以40秒955的成绩夺冠，给自己送上完美生日礼物。他的弟弟刘少昂微弱劣势屈居亚军，成绩为40秒965。任子威第三个抵达终点，收获一枚铜牌，成绩为52秒637。武大靖位列第四，平昌冬奥会500米卫冕冠军本赛季无缘个人项目奖牌的境况还在延续。

周日，短道世界杯德布勒森站将迎来收官日，当天将决出女子1000米、男子1000米以及女子3000米接力、男子5000米接力、男女混合2000米接力奖牌归属。