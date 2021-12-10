“我们是阴和阳”：短道速滑明星刘式兄弟追求冬奥金牌

在2018平昌冬奥会男子短道速滑5000米接力比赛中，刘少林和刘少昂兄弟与队友维克多·克诺赫以及恰巴·布尔扬一起夺得了金牌，实现了匈牙利冬奥金牌零的突破。

在那之后，23岁的刘少昂又夺得了个人赛的世界和欧洲冠军，是短道速滑项目一颗冉冉升起的明星。

Olympics.com有幸采访到这位冬青奥会铜牌得主，在对话中，刘少昂展望了2022年北京冬奥会，并透露了与兄弟一起训练和比赛的感受。

匈牙利队庆祝平昌夺金 照片出自： 2018 Getty Images

Olympic.com: 随着2022年北京奥运会日渐临近，你的准备工作进展如何了呢？

刘少昂：我觉得我整个夏天的准备工作都是高强度的，我认为我做得很好。我真的很努力地在训练，而在每一次训练中，我总是试图在冰场上下都拿出我最好的表现。

对自己目前的状态，你感觉怎么样？

在前两届世界杯上，我做的努力似乎没有得到回报。但我认为我们只是需要更多的时间。也许是我对那两届世界杯的期望值过高了一点，但我知道现在还没到赢得奖牌的时候。所以，我期待着北京，我知道努力训练总会得到回报的。

你在上个赛季取得了不错的成绩—你满意吗？

是的，我赢得了我的第一枚世界锦标赛金牌。2018年平昌冬奥会后，我就想赢得世界冠军，这是我的梦想，因为我以前没有这个头衔。能在北京之前终于拥有它，这很好。虽然有一些国家没有参加比赛，但我依然觉得这是一个积极的信号。我能够做到这件事，真的很让我高兴。

成为世界冠军之后，北京之行是否也会给你带来更多压力？

我想在最初的几场比赛中，我确实感觉到了更大的压力，但之后我就习惯了，我只是想顺其自然，尽力而为，就像往常一样。

你已经有了在平昌参加冬奥会的经验，这对你有帮助吗？

是的。我认为对我来说，第一届冬奥会有点仓促。我没有时间真正去享受它，或是体验其中的乐趣所在。但到了最后一天，我终于意识到这是一件大事。每个人都在为奖牌而战，你必须真正而专注，但你也要享受你正在做的事情。这需要一段时间，但我很高兴我最终意识到了这一点。

在平昌成为奥运冠军对你来说意味着什么呢？尤其是这个冠军还是与你哥哥一起拿到的？

那是一个非常激动人心的时刻。每次当我看视频时，我仍然会起鸡皮疙瘩。而当我们回到匈牙利时，那感觉也真的很好。当然，我们的生活已经改变了。我不会说我们是很有名的，但至少我们让人们记住了我们的名字，我们把匈牙利的短道速滑也提升到了最高水平。

刘少昂在冬青奥会获得男子1000米铜牌

你觉得和你的哥哥一起训练和比赛的好处是什么？

有哥哥在身边总是一件好事。我们总是相互支持。当我在冰上感到疲惫时，他总是走过来对我说，"来吧，我们可以这样。我们还有一场比赛，我们可以做到的。之后，我们就可以回家休息。" 我认为这是一个非常好的事情。当我们分别第一个和第二个冲过终点线时，这简直是世界上最棒的事。

你会说你的性格是相互补充的吗？

是的，总是这样的。如果我感觉不好，他反而就会有好心情。如果我心情好，他可能正在经历糟糕的一天，所以我们就可以一直为对方加油。这是一件好事，因为我们是阴和阳，我们有完全不同的个性。

你在平昌冬奥会男子接力赛中的胜利也是匈牙利在冬奥会上的首枚金牌，这对你来说是否意义重大？

是的，我真的想在个人比赛中也赢得一枚奖牌，但在我不同的距离的赛事中却被罚了三次，我想我可能压力太大了。我对比赛非常兴奋，所以我搞砸了很多事情，但我必须为接力赛而重新调整状态。这也给了我很多经验和很多美好的回忆。作为一个运动员，你不可能永远是最好的。有时你在巅峰，有时你会倒下。我现在明白了这一点，我在思想上成长了很多。

*成为奥运冠军后，你是否感到自己发生了变化？

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每当我赢得一些东西后，我就觉得自己在生活中成为了一个更好的人。我觉得我一直保持着以前那个谦虚的孩子的样子。因此，每次当我去比赛时，我只是努力做到最好。我仍然听从我的教练。我每天都艰苦地训练，和以前一样。因此，奥运会后我并没有真正改变，但我的生活改变了。

*你还在2016年的冬青奥会上赢得了一枚铜牌。你对那次比赛的回忆是怎样的？

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我当时真的很兴奋，那是一个非常美好的回忆，因为是一个很好的经历。我喜欢我们可以和其他孩子，和我们的队友一起玩耍的方式。而且我认为这也确实为我参加冬奥会打下了一些基础。我在那里赢得了一枚铜牌，这让我有一种非常好的感觉，我在每个大型赛事中都有获得奖牌。

当时那枚铜牌对你意味着什么？

说实话，我想要的不仅仅是那枚铜牌。我知道我能够做得更多，我的表现就在那里，但有时这很难，因为短道不只是身体素质和力量；你也必须使用你的头脑。你的头脑和身体都必须相当的强大。