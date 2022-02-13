肖恩·怀特专访：回顾运动生涯，展望未来！直奔超级碗！

冬奥单板三金得主肖恩·怀特已经退役，接下来他即将踏上“答谢之旅”，离开北京冬奥会赛场后，他将直奔另一个伟大的体育竞技舞台。

在2022年北京冬奥会上完成感人的个人最后之舞，位居第4名后，怀特在接受Olympics.com采访时透露：“我直接去超级碗。”

怀特在告别赛后泪洒赛场后，他收到了来自世界各地的致敬、赞扬，其中就包括来自其它运动传奇选手汤姆·布拉迪、大卫·贝克汉姆的发文致敬。

布拉迪在社交媒体上发文表示：“向肖恩·怀特的辉煌运动生涯致敬”。怀特的好友大卫·贝克汉姆同样在社交媒体发文表示：

“向肖恩·怀特令人难以置信的运动生涯致敬，多么荣耀的时刻。”

“向最伟大致敬。统治他从事的运动项目20年后，最伟大的运动员告别了。但是你的伟大永远和你如影随形。为你感到骄傲肖恩·怀特。”

在北京赛场距离领奖台只差一步之后，上述两则社媒发文只是怀特收到的无数信息中的一部分。

赛后，接受Olympics.com采访时，怀特和我们回顾了他的运动生涯，告别从事多年的运动是什么感觉？网上传言他即将向女友妮娜·多布雷夫求婚是不是真的？

首先是关于超级碗2022。

“我从没现场看过超级碗，超级碗一直在我的愿望列表上。一直没看过是因为它举行的时间和我们上山训练、比赛冲突。”

“现在开始，我要把这个列表当中的事情一一实现。”

肖恩·怀特谈退役：“太疯狂了”

“大家好，我叫肖恩·怀特。我是冬奥会三金得主，现在是美国代表团的一位退役单板滑雪运动员。”

在录完开场白后，肖恩·怀特表示：“这感觉真好。”

“这是我第一次这么说，感觉不错。”

肖恩·怀特从小就接触了单板滑雪，从记事开始，他就一直在比赛。

他7岁时候就有了第一个赞助商，参加过5届冬奥会，赢得3枚金牌，他是冬季极限运动会单板滑雪13冠得主，夏季极限运动会滑板5冠得主。

现在刚刚退役后的感觉如何？

“有点疯狂，”肖恩·怀特说道。

“我对一切都感觉很开心，来自朋友、对手以及其它观看这届冬奥会的观众给我的反馈让我很开心。”

“他们的反馈真的太棒了，真的很暖心，帮助我一起完成这个过度。”

“比赛结束后，我的心情特别激动，这也是正常的，因为我一生都在从事这项运动。”

“之前当人们都将我排除在奥运会人选之外的时候，我脑子里想的是，别这么早就把我排除在外，我可能会出现在那里啊。。。。

“直到最近，我才放弃了这样的想法。我觉得过去的这些经历很美妙。”

肖恩·怀特对于北京冬奥会第4名有什么看法？

“这是冬奥会，当然会很紧张，压力也很大。所有人都希望发挥出自己最好的表现。但是有时，并不是总能如愿。”

“对于我比赛中会承受怎样的压力，我心里很清楚。我当时真的有点激动。我觉得我完成了自己的任务，我很自豪。比赛过程中做那些动作的时候，我享受着整个过程。这也是我们参赛的原因，那种感觉很美妙，全世界都在看着你，需要在承受压力的情况下完成表现。”

“我觉得（第2滑）的表现很出色，所以对于那个分数我有点失望，我当时觉得我应该获得一个能够排在第一的分数，或者至少要高于第三名。”

“但是你知道的，这个项目是裁判打分的，每个人都有自己的看法和观点，所以这很难。运动员只需要做好自己的事情，并期望得到一个最好的分数。然后回到出发点，为下一次滑行做好准备。”

“不过，那真是刺激的一天。”

肖恩·怀特最怀念的是什么？

“运动给我带来的是一个双刃剑，一方面会让人焦虑，但是另一方面，你又很享受其中。”

“有时事情都朝着不好的方向发展，但是有时候会否极泰来，那种感觉很棒，那种成就感是超越快乐的存在。”

“那种满足感是很高的，你知道吗？我们当然会享受乐趣，完成动作，和好友一起比赛。但是当你定下一个目标，最终实现目标的时候，那种满足感是难以名状的。”

“伴随我走到这一步过程当中的各种心碎、摔倒，最终实现目标，那感觉太棒了。”

“最终赢得比赛胜利，登上领奖台，收到奖牌，那是对你付出的一种回报。那些东西是让人无法拒绝的，而且也会让人上瘾的，至少对我而言是这样的。”

“所以我肯定会怀念这种感觉，但是我相信肯定还有其它方式去体验同样的满足感和兴奋感，我会去寻找一下。”

2006年都灵冬奥会上肖恩·怀特庆祝首夺奥运冠军 照片出自： 2006 Getty Images

肖恩·怀特有什么遗憾？

“我记得几天前就有人问过我这个问题，我当时回答了一下。现在经过这些事情之后，我忘了当时说什么了。”怀特笑着说道。

“遗憾？我觉得这对运动员来说是一个讲的东西，因为我们一生当中犯的错误都教会了我们一些东西。如果不是索契的失利，我不知道我是否还能有平昌冬奥会时的表现。”

“生涯中的起起伏伏，当你回首时你会发现：如果没有当时的那件事，我的人生会是怎样的轨迹呢？是不是一切都会变得不同呢？所以，从这点出发，我觉得不能说我人生中有什么遗憾。”

“这次的比赛我全程感觉特别刺激，这就是我本届冬奥会的感想。我的团队把这届赛事当成一次奖励，很感激这次旅程。享受当下，如果事情没有朝着理想的结果发展，也没关系。”

怀特在马背上做出锁定北京冬奥会席位决定的趣事

“在通往北京冬奥会的过程中，我犯了很多错，但是也有很多美妙的时刻。”

“我最喜欢的一个瞬间是最后一分钟才决定参加瑞士拉克斯站比赛。当时本来没有计划参赛的，但是我需要锁定自己的冬奥会席位。不过我就是不想去参赛，当时我在家挺开心的。”

“那时是我女朋友生日，我正在骑马，然后我接到了一个电话。我当时真的在骑马。”

“之后就是我们去瑞士了，那里的场地特别好，粉丝也很棒。那场比赛太棒了。最终大家都知道，我在那里锁定了冬奥席位，那真是一场令人难以置信的旅程。那次旅程的点点滴滴都印在了我的心理。”

肖恩·怀特的家人：从为了滑雪在货车过夜到登上世界之巅。

肖恩·怀特是在南加州的圣贝尔纳迪诺山滑雪胜地和家人一起学会滑雪的。

“家人在我成长的每一步都陪伴在我左右。父母每天都请病假送我们上山学滑雪。我们当时在货车里过夜，第二天一早就能上山。现在回想当年的场景，感觉我们太疯狂了。也正是因为当时的经历，才有了我后来的五届冬奥会。”

“坦白讲，在家里和家人好友一起聚在一起的时候聊起这事，我会落泪，因为他们知道这对我的意义，他们伴随着我成长的每一步。”

“父母太伟大了，我也是长大后才懂得的，但是你知道吗，他们原本可以对我不那么上心的。”

“我妈特别自豪，她心理觉得对于他们来说一块金牌就够了，但是我还是得继续前进。”

“当时我自己觉得还有东西要证明。但是对于父母而言，即使没有这些荣誉，他们一样会爱我、感激我。”

“如果没有他们的支持，就没有今天的我，我现在已经迫不及待想要回家看到他们，拥抱他们，感谢他们为我做的一切。”

回家后妈妈会跟你说什么？

“她特别喜欢做汉堡，她肯定会说：你退役了，现在可以吃个汉堡了吧！我们家挺奇怪的。”

肖恩·怀特和女友妮娜·多布雷夫：“她已经告诉我她有多自豪。”

“她特别骄傲，她给我发了好多视频，还有大家的留言，她告诉我她有多为我感到自豪。她知道最后我会冲一把领奖台，虽然没成功，她也会觉得我能昂首告别。我已经完成了任务，她现在已经迫不及待等我回去了。”

网上有传言怀特将会向女友求婚，这是真的吗？

在和我们挥手告别，动身奔赴超级碗之前，他说道：“网上的事，你知道的，那是一个疯狂的地方。”