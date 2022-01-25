关于单板滑雪大神肖恩·怀特的常见问题解答

美国单板滑雪名将肖恩·怀特是这项运动中当之无愧的传奇巨星。

35岁的单板U型场地技巧之王是历史上最成功的单板滑雪运动员，也是冬奥会历史上收获金牌最多单板运动员。

赛场卓越的成绩让他成名，成名又为他带来了外界的大量关注。也许您刚刚开始了解单板滑雪运动，那么就让我们通过这篇文章带您全面了解这位单板大神。

肖恩·怀特拥有多少枚冬奥会金牌？

征战过四届冬奥会的怀特赢得过三枚冬奥会金牌。

他首先在2006年都灵冬奥会和2010年温哥华冬奥会赢得单板U型场地技巧冠军。

2014年索契冬奥会上，怀特冬奥生涯首次无缘领奖台。2018年平昌冬奥会上卷土重来的他摘得金牌。期间他有两次滑行获得了满分100分。

肖恩·怀特首次参加冬奥会时年龄多大？

2002年盐湖城冬奥会时，年仅15岁的怀特距离上演首秀近在咫尺，最终未能成行。2006年都灵冬奥会上，19岁的他强势夺金。

肖恩·怀特和谁结婚了？

肖恩·怀特尚未结婚。

肖恩·怀特目前的女友是美国演员尼娜·多布雷夫，她在著名的《吸血鬼日记》中扮演Elena Gilbert一角。

肖恩·怀特和妮娜·多布雷夫如何相识？

二人真正开始交往的确切日期未知，可以确定的是二人在2020年初左右确定关系，此后在新冠疫情期间开始同居生活。

肖恩·怀特有孩子吗？

目前没有子女。

肖恩·怀特何时开始接触单板滑雪？

怀特第一次接触单板是在6岁时，当时他为了跟上哥哥杰斯的步伐而接触单板。

肖恩·怀特如何训练？

2014年索契冬奥会空手而归后，怀特决定对训练计划作出调整，冬天练习单板滑雪，夏天练习滑板和冲浪。这一切的目标都是在2018年平昌冬奥会上再次冲击奖牌。

另外他还雇了理疗师和训练师来帮助自己变得更加强壮，在单板训练上也是下足了功夫。他当时的训练安排是连续两天高强度训练，之后休息一天，这样周而复始。训练计划的调整让他最终收获了回报。

肖恩·怀特有兄弟姐妹吗？

肖恩·怀特有一个哥哥叫杰斯·怀特，一个妹妹叫凯瑞·怀特。肖恩·怀特出生时就患有先天性心脏病，在一岁前就接受过两次心脏手术。

肖恩·怀特身高多少？

他的身高是5尺9英寸，相当于1米75。

肖恩·怀特的绰号是什么？

他的绰号是“飞翔的番茄”，这个绰号源自他飘逸的红色长发和空中姿态。

肖恩·怀特就读于哪所大学？

他没上过大学。

肖恩·怀特会玩滑板吗？

怀特很小就会滑滑板，当时他经常跟哥哥去滑板公园，耳濡目染之下就学会了。

多年以来，他在美国都是滑板和单板滑雪双修，且成绩同样优秀的运动员。他在垂直滑板（vert）比赛中的成绩尤为突出，该项目和单板U型场地技巧很相似。

滑板入选2020年东京奥运会竞赛项目表时，他就有意为参加滑板的夏奥会首秀而苦练滑板。最终，他打消了那个念头，专注于备战2022年北京冬奥会单板比赛。

怀特拥有多少枚极限运动会（X-Games）奖牌？

肖恩·怀特生涯共摘得23枚极限运动会奖牌。

其中包括15枚金牌（13枚来自单板滑雪，2枚出自滑板）

肖恩·怀特来自哪里？

肖恩·怀特于1986年9月3日出生于美国加州的圣迭戈。

肖恩·怀特会参加2022年年北京冬奥会吗？

经过本赛季世界杯的争夺，肖恩·怀特成功获得2022年北京冬奥会席位。刚刚新冠痊愈的他在世界杯莱克斯站的比赛中收获铜牌，时隔四年再次登上单板世界杯领奖台。北京冬奥会上，他将向个人第四枚冬奥会金牌发起冲击。