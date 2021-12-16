铜山站第二日：蔡雪桐晋级U型场地决赛 

随着双板坡面障碍技巧赛开战，铜山站的比赛迎来了忙碌的一天。昨天，由于天气原因比赛被推迟，男女单板U槽比赛得以同时展开。

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平野步梦的惊艳表演

当地时间本周四，日本两届冬奥银牌得主平野步梦在铜山站的比赛中表现得非常轻松，他凭借流畅的动作以94.00分完成了资格赛的表演，领先第二名平野流佳6分之多。

这样的结果让平野步梦和排名2、3位的日本选手平野流佳和户冢优斗成为周日决赛的夺冠热门，平野步梦曾在2014年索契和2018年平昌冬奥会上仅落后于肖恩·怀特收获了银牌。这次在北京，他或许有机会摘金。

而卫冕冠军怀特则希望在北京冬奥获得第四枚金牌，但他已离开U槽赛场多年，目前需要先找回最佳状态。

怀特逐入状态

在第一滑摔倒后，美国传奇在第二滑中以一组双McTwists赢得了85.75分，并以第4名的成绩晋级决赛。一周前，怀特在铜山仅获得第8名。今天，他终于露出了喜悦和轻松的表情。

“哦，老兄，感觉太棒了，”怀特赛后满脸笑容地说，“我真的很想顺利完成第一滑，但我把它搞砸了。但我对第二滑的表现很开心，很高兴能晋级，决赛见！”

曾在2018年平昌冬奥女子U槽比赛中有出色表现、成为最年轻的奥运单板金牌女运动的美国选手克洛伊·金预赛排名第2，尽管她的表现近乎完美，但她的91.25分还不足以击败美国同胞玛迪·马斯特罗，后者以92.75分的成绩排名第1。两人将在周六的决赛中将上演精彩对决。

中国选手蔡雪桐同样不可小视，他的预赛成绩为87.00，排在第3位。另外，西班牙选手奎拉特·卡斯特雷特以及日本选手小野光希、富田世奈和富田世奈也有机会登上决赛领奖台。

史蒂文森锁定冬奥资格

美国坡面障碍选手科尔比·史蒂文森在经历了2016年的车祸后，仍在恢复状态。那场车祸使他陷入昏迷，颅骨超过35处损伤。他在预赛中表现出色，朝着奥运首秀的梦想又迈近了一步。他对奥运官网表示，“奥运年总会有一点压力，竞争很激烈。”

凭借在2020极限运动会和世锦赛上的出色表现，史蒂文森目前世界排名第2。他曾因肩袖损伤错过了2018年平昌冬奥，如今，他已经达到北京冬奥参赛标准，美国滑雪单板队将于下月公布最终的冬奥名单。

“赢得比赛真是太疯狂了，”这位24岁的选手最初曾是北欧两项运动员，“你必须动作流畅、有创造力，且动作幅度大，不能犯任何错误，展现自己最好的实力。”

在今年阿斯彭坡面障碍技巧世锦赛上获得银牌的史蒂文森，在预赛中表现并不完美。他自己也知道这是一个难以企及的目标，但他依然成为铜山站的佼佼者，凭借自己标志性的“流畅”风格，得到89.25分的最高分（满分100分）。

在上周大跳台比赛中凭借惊人的1980难度动作获得第二名的美国选手阿莱克斯·霍尔将和史蒂文森一起参加决赛。

参加过平昌冬奥的瑞典老将奥列韦尔·马格努森、法比安·博斯和美国选手尼克·戈普纳在预赛中表现出色，进入前10名，也将成为热门选手。

谷爱凌有望冲金

当地时间本周五将上演女子U型场地技巧决赛，中国选手谷爱凌将有望夺金。男子和女子坡面技巧决赛将在当天晚些时间进行，其中女子比赛将跳过预赛，16名选手每人都将参加3轮比赛。