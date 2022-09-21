罗杰·费德勒谈退役后的计划

即将于本周结束自己辉煌网球生涯的瑞士羽毛球天王巨星罗杰·费德勒认为自己在网球运动中“已经超额完成了任务”。生涯至今，费德勒赢得了103个ATP单打冠军其中包括20个大满贯赛事冠军。此外他还在2008年北京奥运会上赢得了男双金牌，在2012年敦伦奥运会上摘得男单银牌。

自2021年夏天的温网以来就没有参加过任何比赛的费德勒上周通过社交媒体宣布了自己的退役决定，他表示自己的身体已经无法支撑自己重返赛场。

计划在本周伦敦拉沃尔杯比赛中完成自己网球告别演出的费德勒近期接受BBC专访时表示，自己在职业生涯中“已经超额完成了任务”。

费德勒表示：“我觉得没有人在成长阶段能够想到自己人生中能否赢得这么多冠军。赢得温网冠军就已经挺疯狂了，足够开心了。更别说成为世界第一、成为最佳球员等等这些荣誉。我来自一个小国家，我们的国家没有太多球员。所以我自己脑海中已经完全觉得我已经超额完成任务了。”

“长久以来我的生涯对于我来说就像是做梦一样，我很清楚这点。所以当我决定离开时，我依然非常开心。”

费德勒谈退役：“人是有极限的”

去年温网比赛过后，费德勒膝伤严重，必须手术治疗。费德勒承认在尝试伤愈复出的过程中，他自己已经放弃了继续打球的念头。

费德勒表示：“过去三年对我来说是艰难的三年。我对于自己的膝伤感到很懊恼，它让我在过去的一年里都感觉如履薄冰。”

“去年温网比赛后我试过复出，但是我感觉到自己身体是有一个极限的，这已经不是继续打球或者坚持下去的正确方式了。坦白讲，我自己也失去信心了。”

“几个月前，我接受了一次检查，那个结果当然不是我希望看到的结果，但是那次检查让我们很快看清了问题。”

家庭第一

费德勒确认退役后自己不会离开网球。

费德勒坚定的表示：“我希望球迷和多年来一直支持我的世界各地的人们清楚一点，未来他们还是能看到我的。”

“我热爱网球比赛，我希望能够通过不同的方式继续自己和这项运动的缘分，我不会消失让大家看不到我的。”

费德勒补充道，退役后将会以家庭为重：“我有四个孩子，他们特别棒，他们需要我，我的太太也需要我。整个运动生涯中，她始终在我的身旁。”

“至于未来如何继续网球，我们到时再看。我希望能够指导年轻球员，为瑞士打造下一个超级明星。我想接下来是是时候沉淀下来，然后为未来做打算。”

2022年拉沃尔杯：罗杰·费德勒的最后一场比赛何时进行？

2022年拉沃尔杯是费德勒运动生涯最后一场职业网球赛事，比赛将于9月23日至25日在英国伦敦举行。

欧洲顶尖球员费德勒、拉法·纳达尔、诺瓦克·德约科维奇、安迪·穆雷、卡斯珀·吕德、斯特凡诺斯·齐齐帕斯以及马泰奥·贝雷蒂尼（替补）将组成的欧洲队将和由费利克斯·奥热-阿利亚西姆、泰勒·弗里茨、迭戈·施瓦茨曼、亚历克斯·德米纳尔、法兰西斯·蒂亚弗以及杰克·索克和托米·保罗（替补）组成的世界联队交锋。

周五至周日的三天时间里将至少进行6场单打比赛和3场双打比赛，如果需要的话还可以再加码3场单打比赛和1场双打比赛。周五的比赛每场比赛获胜可以获得1分，周六的比赛获胜可得2分，周日比赛获胜可获得3分。首先获得13分的球队将会赢得冠军。

费德勒已经表示他不会参加任何单打比赛，而且本届赛事上只会打1场比赛——周五的双打比赛。那场比赛将会是周五晚场第2场比赛，比赛将于当地时间19:00开始。