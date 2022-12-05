2022年跆拳道大奖赛总决赛：您需要了解的一切

上个月刚刚加冕世界冠军的11位跆拳道名将期待能够以高光表现为自己的辉煌2022年收尾。本赛季跆拳道大奖赛总决赛将于12月8日至10日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。 2022年跆拳道大奖赛总决赛是通往2024年巴黎奥运会道路上的重要赛事之一，将有140位运动员参赛。他们将向宝贵的奥运会资格排名积分发起冲击。 通过本文了解关于本届赛事，您需要了解的重要信息。届时可以点击这里观看本届赛事直播。 2024年巴黎奥运会跆拳道赛事参赛席位获取方法

2022年跆拳道大奖赛总决赛：男子组焦点名将 意大利名将维托·德拉奎拉能否继勇夺世锦赛桂冠之后再斩总决赛冠军？ 先后夺得东京奥运会和世锦赛金牌后，德拉奎拉对于冠军的渴望更胜以往。 自2019年莫斯科跆拳道大奖赛总决赛后，德拉奎拉在大奖赛赛事上并未取得太多成功。本赛季，22岁的意大利人在大奖赛罗马站比赛中止步八强，在曼彻斯特站夺得铜牌。 在接受意大利媒体采访展望今年总决赛时，德拉奎拉表示：“我还想再赢好多个冠军，我现在感觉并不满足。” 本届大奖赛总决赛中如果想夺得男子-58公斤级冠军，他需要应对东京奥运会铜牌得主、韩国名将张准的强力挑战。 上个月的世锦赛上，德拉奎拉在决赛中击败了张准。但是身为2018年亚运会冠军的张准是大奖赛专家，生涯至今已经6次赢得大奖赛冠军。 德拉奎拉在东京奥运会决赛中击败的对手、非洲冠军穆罕默德·哈利勒·詹达比在本届总决赛中是头号种子选手。今年三站大奖赛中，突尼斯人全部位居亚军。 男子-54公斤级世界冠军、匈牙利名将格尔格利·奥马尔·萨利姆也将参加利雅得总决赛的争夺，西班牙名将、世锦赛男子-74公斤级冠军达尼埃尔·盖萨达·巴雷拉将升级参加男子-80公斤级的争夺，该级别中，意大利名将西蒙尼·阿莱西奥是头号种子。

今年的世锦赛中，阿莱西奥在16强赛上爆冷输给了蒙古选手阿兹巴耶尔·阿尔坦格雷尔。现在，绰号“跆拳道王子”的他迫切期待能够在本届总决赛中强势归来。另外，阿莱西奥的大奖赛6站赛事不败记录在今年曼彻斯特站决赛中被韩国选手Geon-Woo Seo终结，他期待能够在总决赛中一雪前耻。 来自墨西哥的世界冠军得主卡洛斯·森索雷斯也将参加男子-80公斤级的争夺。该级别中不要忘记2016年里约奥运会冠军、来自科特迪瓦的**谢赫·西塞以及2019年世锦赛亚军、巴西名将米格尔·索亚雷斯**。

中国名将骆宗诗庆祝赢得世锦赛冠军

2022年跆拳道大奖赛总决赛：女子组焦点名将 24岁的中国名将骆宗诗本赛季状态甚佳。征战女子-57公斤级的她本赛季先后斩获了大奖赛罗马、巴黎、曼彻斯特站的冠军，过程中先后击败了东京奥运会、里约奥运会以及伦敦奥运会冠军。11月，她又在瓜达拉哈拉将世锦赛冠军收入囊中。目前，她以巨大的优势稳坐该级别世界排名第一的宝座。世锦赛后接受采访时，骆宗诗表示：“此次世锦赛积累了很多经验，通过大赛磨砺，希望自己可以冲进巴黎奥运会。接下来，我会做好准备，以更坚定的信心去面对更多挑战。” 另一位中国名将周俐君也出现在了世界跆拳道联合会公布的大奖赛总决赛参赛名单当中。周俐君本赛季在大奖赛罗马站位列第9、巴黎站收获铜牌、曼彻斯特站位列第17、世锦赛排名第5。两位中国选手能够在总决赛中有怎样的表现？我们拭目以待。 达妮埃拉·宝拉·纳兰霍vs班妮巴·翁巴达那吉的巅峰对决是否会再次上演？ 来自墨西哥的纳兰霍也是今年世锦赛女子-49公斤级冠军选手，半决赛中她凭借主场之利击败了东京奥运会和2019年世锦赛冠军得主、泰国名将**班妮巴·翁巴达那吉**令人印象深刻。 本赛季斩获大奖赛巴黎站和曼彻斯特站冠军后，泰国名将的目标已经锁定在年度总冠军上。但是，想要得偿所愿她需要跨过纳兰霍和克罗地亚名将莱娜·斯托伊科维奇这两道关。后者是世锦赛女子-46公斤级冠军。