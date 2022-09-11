2022年艺术体操世锦赛：前瞻、赛程和比赛看点

2022年艺术体操世锦赛将于本周在保加利亚首都索非亚拉开战幕，届时将会产生2024年巴黎奥运会艺术体操比赛的首批入场券。奥运会个人赛和团体赛奖牌得主集结，领衔一众选手向下届奥运会参赛席位发起冲击。

本届世锦赛将于9月14日星期三拉开战幕，在此之前可以通过本文前瞻本届赛事，了解比赛的赛程安排和值得关注的焦点选手，以及如何通过Olympics Channel观看比赛直播。

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明星选手 - 2022年艺术体操世锦赛，索非亚，保加利亚

全能金牌的争夺大概率将在以色列名将达莉娅·阿塔马诺夫以及保加利亚选手伯丽安娜·凯莱恩之间展开。二人在今年6月结束的欧锦赛上分列冠、亚军。

本赛季虽然是阿塔马诺夫征战成年人赛场的第一个赛季，但是她做到了一鸣惊人。世界杯雅典站比赛，她在赛季首秀中位列亚军；之后在世界杯巴库站比赛中位列第四。欧锦赛上，她在圈操、带操、棒操项目上摘得银牌，在个人全能项目上收获金牌。阿塔马诺夫成功从2020年东京奥运会全能冠军、已经退役的以色列名将莉诺伊·阿什拉姆手中接过接力棒。

在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上位列第五的伯丽安娜·凯莱恩本赛季已经几次登上最高领奖台，包括世界杯索非亚站夺得全能冠军以及在欧锦赛和世界运动会上斩获多个单项冠军。

其他有望争夺本届世锦赛个人全能金牌和巴黎奥运会参赛席位的选手还包括意大利名将索菲娅·拉法利以及保加利亚选手斯蒂利安娜·尼科洛娃。前者在本赛季世界杯雅典站夺冠，后者在欧锦赛上收获铜牌。

由于俄罗斯和白俄罗斯选手不被允许参赛，因此本届世锦赛上注定将会诞生自2007年的安娜·贝索诺娃（乌克兰）之后，首位非俄罗斯籍世锦赛全能冠军。

团体赛方面，2022年欧锦赛奖牌获得者以色列队、意大利队以及阿塞拜疆队是夺冠热门。一年前赢得东京奥运会团体赛金牌的保加利亚队同样有实力加冕世锦赛桂冠。

过去五届世锦赛团体冠军被俄罗斯队包揽。

赛程 - 2022年艺术体操世锦赛，索非亚，保加利亚

以下是2022年艺术体操世锦赛赛程安排（所有时间均为当地时间，换算北京时间需+5）。

9月14日，周三

09:30-19:10 – 个人预赛 （圈操、球操）

21:00-22:22 – 个人器械决赛 （圈操、球操）

9月15日，周四

09:30-19:13 – 个人预赛 （棒操、带操）

21:00-22:22 – 个人器械决赛 （棒操、带操）

9月16日，周五

14:30-19:00 – 团体全能赛

9月17日，周六

14:45-17:00 – 个人全能决赛 （B组，排名10-18位）

17:15-19:30 – 个人全能决赛 （A组，排名1-9位）

9月18日，周日

15:03-16:30 – 团体器械决赛 （5圈操、3带操、2球操）

观赛指南 - 2022年艺术体操世锦赛，索非亚，保加利亚

艺术体操世锦赛将会面向全世界转播，数字转播同样参与其中。世界部分地区的观众可以通过Olympics.com的Olympic Channel版块以及Olympics手机

、电视官方App观看比赛直播（可能会有地区限制）。

FIG的YouTube频道也将对本届赛事进行直播。

更多转播信息以及如何关注2024年巴黎奥运会艺术体操晋级之路最新动态，可以访问国际体操联合会官网。