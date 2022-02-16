冬季两项女子4X6公里接力奖牌赛：瑞典摘金

北京时间2月15日，北京冬奥会冬季两项女子4X6公里接力比赛在国家冬季两项中心打响。共20个队伍参加今天的比赛，每队每位选手要完成两轮射击，分别是卧姿和站姿。每位选手在每个射击点拥有5发子弹和3发备用弹 ，如果8发子弹打完仍未能完成5次射中目标，将要接受150米的罚圈。

第一棒第一轮射击是卧姿，中国选手唐佳琳在第一轮射击中完成得不错，保持在第一集团的滑行中。第二轮的卧姿射击结束时，唐佳琳排在第11位。

进入第一棒的交接区，德国队用时17分24秒4第一个完成交接，随后第二位是瑞典落后0.5秒，意大利第三，前三名完成交接的差距并不大。中国队用时18分05秒2完成交接，排名13。

第二棒，中国选手褚源蒙在第一次卧姿射击时弹无虚发，排名来到第10。意大利队率先完成的第二次的站姿射击，他们的射击节奏非常快，ROC紧随其后，中国队的第二棒发挥不错，完成第二次站姿射击后，排名提升至第9位。

随后，RCO队率先完成了第三棒交接，用时34分43秒。意大利队落后10.7秒第二个完成交接，瑞典队完成第三棒交接时比ROC落后27秒。中国队落后领先者1分59秒3完成交接第三棒，目前排名第10位，中国队第三棒参赛选手是丁雨欢，她在卧姿射击环节也全部命中。ROC队率先进入整场比赛的第6轮射击（站姿），她的第一发和第三发射击脱靶，启用备用弹仍未完成5个目标的射击，只能接受罚圈。随后瑞典队完成5个目标的射击，意大利队借此机会跃居第一。

但瑞典队的第三棒汉娜·厄贝里汉娜·厄贝里在滑行中非常强势，落后不久便反超了意大利，排在第一位，最后以53分09秒2率先完成最后一棒的交接。意大利落后7.4秒，ROC落后13.5秒。

最后一棒，瑞典队埃尔薇拉·厄贝里率先来到卧姿射击区，她干净利落地完成5个目标的射击，随后ROC也顺利完成射击，意大利、德国和法国排名3-5位。在关键的最后一次射击环节，瑞典队利用一发备用弹完成射击，ROC和德国也都利用1发备用弹。

冬季两项女子4x6公里接力比赛优胜者

随后，埃尔薇拉·厄贝里以1小时11分03秒9的成绩率先冲过终点，为上届冬奥亚军瑞典队赢得了金牌，该项两次冬奥金牌得主ROC队以12秒之差收获银牌，德国队落后瑞典队37秒4排名第三，摘得铜牌。中国队的最后一棒孟繁棋排在第12位完成比赛。