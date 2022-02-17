速度滑冰女子1000米奖牌赛：日本选手高木美帆夺金

比赛共分15组进行，中国选手殷琦、金京珠、李奇时分别被安排在第5、9和14组出场。殷琦的同组对手是奥地利选手赫尔佐克。殷琦在外道出发，用时1分16秒完成比赛，而赫尔佐克用时1分15秒64。在已出场的选手中， 赫尔佐克仅落后于排名第一的荷兰名将德容赫（1分14秒92），殷琦暂列第5。

在第9组的比赛中，中国选手金京珠与Chinese Taipei选手黄郁婷同场竞技，金京珠用时1分16秒90完成比赛，暂列第10。黄郁婷1分17秒35暂列第12

在第11组出场的是2019年世锦赛冠军尤塔·莱尔丹，她滑出了1分13秒83的成绩，一举排名在第一位。同组对手姬米·戈茨同样实力不俗，1分15秒40的成绩让她暂列第三。在接下来一组，又一位荷兰选手显示了强大的实力，伊琳·维斯特以1分15秒11的成绩闯到第三位。这样，在已经结束的12组选手中，尤塔·莱尔丹、德容赫和伊琳·维斯特三位荷兰人暂时包揽了前三位。

随后，平昌冬奥该项铜牌得主、日本选手高木美帆以1分13秒19的成绩刷新了奥运纪录。

在第14组的较量中，中国选手李奇时在外道与日本选手小平奈绪同组，李奇时滑出1分15秒99，小平奈绪用时1分15秒65。

最后一组出场的是1000米世界纪录保持者美国选手布里塔妮·鲍和ROC运动员达里娅·卡恰诺娃。但美国名将未能再创新高，用时1分14秒61完成比赛，最终排名第三。卡恰诺娃排名第四。

日本选手高木美帆以1分13秒19的成绩刷新了奥运纪录，也夺得北京冬奥会这个项目的金牌，荷兰选手尤塔·莱尔丹用时1分13秒83，获得银牌。中国选手李奇时和殷琦最终排名分列14和15位，金京珠排名22。