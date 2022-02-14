自由式滑雪女子坡面障碍技巧资格赛：谷爱凌顺利晋级决赛

北京时间2月14日，自由式滑雪女子坡面障碍技巧资格赛在云顶滑雪公园打响。比赛原计划是昨天进行，但由于天降大雪而延迟到今天。运动员的出场顺位也进行了重新抽签，中国名将谷爱凌第一位出场。今天资格赛的前12名将进入到明天的决赛。

中国名将谷爱凌第一位出场。谷爱凌是2020年冬青奥会这个项目的亚军，2021年世锦赛的金牌得主。18岁中国选手第一滑的全套动作中包括两个900，并具备一定的自我风格和难度，她的第一滑得到了57.28分。

法国名将泰丝·勒德第4位出场，她在刚开始的动作稍有失误，这也影响了她后边的发挥，出现摔倒的情况，她只得到22.13分。

同样具备强大实力的爱沙尼亚天才少女凯莉·西尔达鲁第5位出场，这名选手在本站已经完成的三站坡面障碍技巧世界杯比赛中赢得了两次冠军，暂时排名第一。她的第一滑没有明显失误，还在最后一跳展现 了1080，她的第一滑得到80.96分，展现了不俗的实力。

第一轮结束后，谷爱凌排在11位，另一位中国选手杨硕瑞的冬奥会第一滑得到18.46，排名21位。

第二轮开始后，谷爱凌继续保持着高难度，丝毫没有受到第一轮滑行的影响。她在跳跃过程中结合了风格独特的抓板动作，完美展示了自己的实力，第二滑得到79.38分。

随后，爱沙尼亚选手西尔达鲁得到86.15分，挪威选手约翰妮·基利的第二滑得到86.00分，均可以确保决赛名额。

已经确定拿到决赛名额的美国选手玛琳·哈米尔在第二轮滑行时出现意外，摔倒后被医疗人员抬出场外。据现场传回的消息，她在经过救治后离开了赛场。希望她能够顺利参加明天的决赛。