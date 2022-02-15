北京冬奥自由式滑雪坡面障碍技巧奖牌赛：谷爱凌摘银

北京时间2月15日，北京冬奥会自由式滑雪女子坡面障碍技巧决赛在云顶滑雪公园打响，共12名选手参加这场决赛（美国选手哈米尔因伤缺席）。今天比赛的赛道全长600米，分6个区域，前三个是道具区，后三个是跳台区。

今天比赛的出场顺序是根据昨天资格赛的排名按倒序出发，每名运动员出场滑行3次，取其中最好成绩。中国选手谷爱凌将在倒数第3位——第10位出发。她的第一滑顺利完成，在三个跳跃的最后一跳还采用了标志性的双手抓板的难度动作。谷爱凌的这一滑得到69.90分。

最后一位出场的是资格赛排名第一的爱沙尼亚名将西尔达鲁，她采用倒滑270上开始，连接反转270下，最后以倒滑900抓板尾的动作结束。她的这一滑也非常流畅，得到82.06分。

第一轮结束，西尔达鲁排名第一、法国选手泰丝·勒德第二，谷爱凌排名第三。

第二轮开始后，首滑出现重大失误的瑞士选手格雷莫德发挥出色，一举得到86.56分，超过了首轮得分最高的西尔达鲁。法国名将泰丝·勒德在第一处跳台出现失误摔倒，只得到23.08分。谷爱凌在这一轮滑行中同样出现失误，得到16.98。而西尔达鲁在第三个跳台时未能站稳，只得到46.71分。

第二轮过后，排名三前的分别是瑞士选手格雷莫德、爱沙尼亚人西尔达鲁、美国选手沃伊津，谷爱凌暂列第8。

第三轮的比赛将决定最终排名。暂列第一的格雷莫德率先登场，做出了1080的空中动作，但在最后跳跃时未能成功。这样， 86.56分是她的最后有效成绩。泰丝·勒德的最后一滑也以失误结束，本赛季获得过一次世界杯冠军的法国名将最终有效成绩是72.91分，无缘北京冬奥会的奖牌。

ROC代表队的塔塔利娜在最后一滑、最后一跳成功挑战了1440的跳跃动作，这令她得到75.51分。美国选手沃伊津的最后一滑完成了和第二轮同样的动作，但在完成度上并不完美，最后得分66.03，最终成绩74.28分，无缘奖牌榜。

随后谷爱凌出场，她调整了第二轮的不利心态，顺利完成了动作，包括900抓板尾，以倒滑方式结束动作，最终得分86.23分！

最后两位选手中，挪威选手基利顺利发挥，71.78分，她的有效成绩为73.11分。最后登场的西尔达鲁将决定奖牌榜的次位，她完成了900、左转1080接1080，这是一套极具难度的动作。裁判随后给出了78.75分，这样，她的有效成绩仍是第一轮的82.06分。

比赛结束，谷爱凌以86.23分排名第二，收获了银牌，继本届冬奥会自由式滑雪大跳台夺金之后，第二次站上领奖台。在资格赛中排名12位的瑞士选手格雷莫德成功逆袭，以86.56分收获金牌。爱沙尼亚人西尔达鲁摘铜。