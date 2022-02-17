自由式滑雪女子U型场地技巧资格赛：中国三人晋级 谷爱凌最高分

北京时间2月17日，北京冬奥会自由式滑雪女子U型场地技巧资格赛在云顶滑雪公园打响，共20名运动员参加资格赛，每名选手滑行两次，取最高一次得分作为有效成绩。资格赛前12名将参加明天的决赛。

谷爱凌在第3位出场，她的首轮滑行极高地发挥了自己的水平，用连续两个900，还有720，最后以两个540顺利完成动作，得到了93.75分的高分。谷爱凌是首轮所有运动员中唯一得分超过90的运动员，这样的成绩已经可以确保她获得决赛的席位。

随后出场的是加拿大运动员、上届冬奥会该项冠军凯茜·夏普，她的首次亮相得到86.25，也是不错的成绩。爱沙尼亚名将、曾在坡面障碍技巧赛摘铜的凯莉·西尔达鲁在第9位出场，她的高水平发挥得到87.50。

曾在平昌冬奥会上创造了中国运动员在这个项目上最好成绩（第9名）的张可欣第15位出场，她平稳完成动作，得到了77.5分。随后是另一位中国选手李方慧，她在滑行中挑战了900，并以右转720结尾，完成了整套动作。裁判为她打出84.75分。

首轮过后，谷爱凌排名第一，2021年世锦赛银牌得主加拿大选手蕾切尔·卡克88.50排名第二，西尔达鲁第三。中国选手李方慧排名第六，张可欣第十，吴梦因失误暂列第19。

第二轮开始后，排名暂列第二的加拿大选手蕾切尔·卡克丝毫没有放松，她得到了89.5分，超过了自己的首轮得分。随后谷爱凌登场，上来就是两个900的连接，然后是右转720和山上侧540。可以说谷爱凌的动作难度比首轮更高，最后得到95.50分，再创新高。

接下来，卫冕冠军凯茜·夏普上演了今天比赛的首个1080，但全套动作的完成质量和跳跃高度表现一般，只得到了79分。同样，中国选手张可欣也运用了1080，而且是左转方向，她的此轮得分是86.50分，从排名第10暂时跃居到第5。李方慧在这一轮出现失误，但不会影响她晋级决赛。

赛后，谷爱凌表示，“我真的很高兴我终于在第一跳就成功了。我不知道这些奥运比赛是怎么回事，但是之前的每次资格赛，每次决赛，我都要在最后一跳才奠定局面。但是今天我醒来然后对自己说，今天我就要打破这个循环！所以我真的很开心我第一轮就成功了，这给了我很多能量，让我在第二跳去放开挑战更高的表现。”

晋级决赛选手排名

这样，谷爱凌的两轮滑行都是最高分，以第一名的成绩晋级，加拿大选手蕾切尔·卡克排名第二，西尔达鲁放弃了第二滑的机会，仍以第三名晋级。中国选手张可欣和李方慧也闯入决赛。