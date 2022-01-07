双板、单板世界杯马默斯山站首日综述：谷爱凌双线作战晋级决赛

2021/22赛季FIS自由式滑雪、单板滑雪U型场地技巧和坡面障碍技巧世界杯美国马默斯山站首日比赛拉开战幕。

今天进行的比赛包括自由式滑雪女子坡面障碍技巧预赛、男子/女子U型场地技巧预赛以及单板滑雪男子/女子坡面障碍技巧预赛、女子U型场地技巧预赛。

赛季至今，中国名将谷爱凌展现了极佳的竞技状态。北京冬奥会目标三金的她在大跳台和U型场地技巧项目上都已经品尝过世界杯分站赛冠军的滋味，其中大跳台项目参加1站赛事摘得1金，U槽参加两站3场比赛，斩获3金。

今天是她新赛季第一次亮相世界杯坡面障碍技巧赛场，尽管12月中旬她已经在DEW巡回赛上完成了新赛季坡障首秀，斩获银牌。

在今天率先结束的女子双板坡障预赛中谷爱凌获得90分，位居第2；加拿大17岁小将奥莉维亚·阿赛琳以93分位居第1；2020年洛桑冬青奥会金牌得主、4次夺得冬季极限运动会坡障金牌的爱沙尼亚名将凯莉·希尔达鲁以86.50分位居第三。

谷爱凌是2021年该项目世锦赛和极限运动会双料冠军得主，她能否斩获新赛季个人坡障世界杯首冠，答案将在美国当地时间8日见分晓。

女子双板U型场技巧项目上，谷爱凌同样是2021年世锦赛和极限运动会双料冠军。新赛季已经三次登上世界杯该项目最高领奖台，此外在Dew巡回赛上也夺得了冠军，保持全胜。

在今天的预赛中，共有5位中国选手参赛。除谷爱凌外，还有李芳慧、张可欣、吴梦等5人出战。最终，谷爱凌发挥稳定，以90分排名第1顺利晋级，李芳慧以85.25分排名第三，张可欣排在第八，也获得了决赛资格。美国选手汉娜·法尔哈伯以预赛第2的成绩进军决赛，爱沙尼亚名将凯莉·希尔达鲁以78.5分排在第7位。

自由式滑雪U型场地技巧男子组预赛分两组进行。在第一小组中，美国选手怀斯·大卫以86.33分获得小组第1顺利晋级，该组还有4名美国选手也闯入决赛，他们是亚伦·布朗克、伯克·艾尔文、莫里斯和萨姆森·许林，另外，加拿大选手艾文获得小组第4。

在第二小组的预赛中，同样是来自美国的选手萊曼·库里尔得到8以9.33分，排名第 1.另外，来自新西兰的尼科·波尔托斯、米格尔·波蒂厄斯、哈灵顿·本和古斯塔夫，加拿大选手迪兰同样以第4名的成绩进入决赛。

双板坡面障碍男子组预赛将在当地时间1月7日进行。

女子单板滑雪U型场地技巧项目中，共有6位中国选手参赛，其中包括本赛季在世界杯铜山站斩获冠军的蔡雪桐。最终，蔡雪桐以86.80分获得预赛第一，顺利闯入决赛，日本选手富田世奈和松本遥奈分别排在二、三位，另一名中国选手邱冷76.20同样拿到决赛资格。

女子单板滑雪坡面障碍技巧的比赛没有中国选手参赛，日本选手村濑心椛、新西兰辛诺特和挪威选手哈妮以前三名的成绩拿到决赛资格。

男子单板坡障预赛临时调整了比赛时间，将在当地时间1月7日下午进行，同时进行的还有男子单板U型场地技巧的预赛。

根据赛事安排，双板、单板世界杯马默斯山站各项决赛将于当地时间1月7日和8日相继举行。