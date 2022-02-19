冰壶男子决赛：瑞典5-4险胜英国首夺冬奥金牌

2月19日，北京冬奥会冰壶男子决赛在瑞典和英国队之间展开，根据循环赛排名，英国队获得后手。

第一局比赛开始后，双方毫不示弱，积极布置进攻战术，英国队凭借后手旋进拿到1分，创造了领先优势。 ​​​

瑞典队在第二局开始后不久便在营内形成两分牵制局面，并通过最后一投打定获得2分。第二局结束，瑞典队将比分反超为2-1领先。

第三局比赛，双方从边区打甩陷入中区的纠缠，关键时刻穆阿特最后一投出现小小的失误，让瑞典队再得1分。比分来到3-1，瑞典队扩大了优势。 ​​​

第四局，英国队最后一投旋进红圈，通过测量，英国队确认拿到1分。上半场结束，英国队仍以2-3落后一球​​​。

第五局比赛，英国队试图发起反攻，但瑞典队通过巧妙的清球化险为夷，双方在本局都未能得分。双方在第六局同样都未能得分，瑞典队仍以3-2领先进入第七局的比赛。

第七局，英国队继续加强攻势，并借瑞典队传击失误的机会得到1分，将比分追成3-3平。 ​​​接下来两局，瑞典队由埃丁旋进拿到1分，帮助瑞典队再次取得了领先。第九局结束时，场上比分仍为瑞典队4-3领先英国队。

比赛迎来关键的第十局，瑞典队虽然占有赛点，但英国队后手得到1分，将比分扳为4-4平，比赛被拖入加局。

最终，瑞典队通过加局以5-4战胜英国队，瑞典男子冰壶队第一次站上最高领奖台。瑞典队的四朝元老埃丁圆梦北京冬奥会，奥斯卡·埃里克森也在北京冬奥会上收获了一金一银（混双）的好成绩！英国队收获银牌，这也是英国代表团在本届冬奥会上收获的第一枚奖牌。