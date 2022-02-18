冰壶男子铜牌赛：加拿大8-5胜美国摘得铜牌

北京时间2022年2月18日下午，北京冬奥会冰壶男子铜牌赛打响，加拿大对阵平昌冬奥会的冠军美国队。在半决赛比赛中，美国队以4-8不敌英国，加拿大队以3-5负于瑞典队。此番较量，加拿大队在关键的第8局反超美国队，并将优势保持到最后，摘得北京冬奥会男子冰壶铜牌。

首局比赛，加拿大队先手掷球，取得了2-0的领先优势。美国队在第二局的最后一投拿到1分，暂时以1-2落后对手。第三轮比赛，加拿大队同样在最后一投得到1分，以总分3-1继续领先。

第四局开始后，美国队开始发起反击，他们利用最后一投拿到2分，双方以3-3战平。随后，加拿大队大第五局关键的最后一投再得1分，以4-3再次取得领先。

第六局，美国队最后一投拿到2分，以5-4的优势反超了加拿大队。第七局，双方经过激烈的较量都没有得分。第八局开始后，加拿大最后一投打出极高水平，并得到2分，以6-5的优势重新获得领先。

关键的第九局开始后，美国队出现失误，加拿大队则抓住机会再得2分，将比分改写为 7-5。最后一局美国队后手掷球，但却未能得分，最后的比分定格为8-5。曾在2006、2010和2014年三届冬奥会上连续获得该项比赛金牌的加拿大队击败了卫冕冠军美国队，收获一枚铜牌。