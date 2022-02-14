花样滑冰-冰舞自由舞奖牌赛：法国组合帕帕达吉斯/西泽龙摘金

北京时间2月14日，北京冬奥会花样滑冰冰舞自由舞的奖牌争夺赛在首都体育馆打响。中国组合王诗玥/柳鑫宇在第9位出场，他们身穿的服装灵感源自中国北宋画家王希孟的经典名作《千里江山图》，在电影《功夫熊猫》乐曲Kung Fu Piano的伴奏下演绎了既有美感又有情感输出自由舞节目。二人的发挥非常完美，裁判给出技术分61.34分，节目内容分50.67，自由舞总分111.01（已出场选手第1名），加上之前的韵律舞部分，中国组合的总分是184.42分。第一组10名选手结束比赛后，王诗玥/柳鑫宇排名第二名。

第二组选手可谓高手云集，包括法国组合帕帕达吉斯/西泽龙、ROC的的世锦赛冠军组合维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡察拉波夫、美国组合麦迪逊·哈贝尔/扎卡里·多诺霍、加拿大组合吉勒/波里耶。

美国组合麦迪逊·哈贝尔/扎卡里·多诺霍得到130.89，这他们职业生涯自由舞最高分，这样，他们以218.02的总分确保了一枚奖牌。

随后出场的是北京冬奥周期冰舞世界冠军、ROC维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡察拉波夫组合，他们在拉赫玛尼诺夫的第2钢琴协奏曲及帕格尼尼小提琴音乐中展示了既细腻又充满激情的舞步。他们的自由舞得到131.66分，总分220.51分。

最后登场的是四届冰舞世界冠军、平昌冬奥会冰舞银牌得主法国组合帕帕达吉斯/西泽龙，他们选择了法国作曲家加布里埃尔·福雷的《安魂曲》，他们的表演把技术和连接完美贯穿在一起，赢得了全场观众长时间的掌声。他们得到136.16分，总分226.98。这样，法国组合刷新了原来226.61的世界纪录，在北京冬奥会上圆梦金牌。

ROC维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡察拉波夫组合以220.51的总分获得银牌，美国组合麦迪逊·哈贝尔/扎卡里·多诺霍收获铜牌。中国组合王诗玥/柳鑫宇排在第12名，这是中国选手在冬奥会上的最高名次。