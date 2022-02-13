冬季两项女子10公里追逐奖牌赛：挪威选手雷塞兰摘金

冬季两项每个项目均由越野滑雪和射击组成。比赛过程中越野滑雪和射击交替进行，射击环节需要完成卧姿和站姿两种姿态的射击。

女子10公里的比赛参赛选手是在此前短距离比赛中排名前60的运动员，在今天的比赛中，中国选手唐佳琳在第35位出发。在追逐赛中，选手的出发间隔根据他们在短距离赛中的成绩确定，短距离赛冠军第一个出发，其他选手依次间隔出发。在比赛中，选手要进行4次射击，每次5发子弹，如果选手出现脱靶，将被加罚滑行个150米场的圈道。率先冲过终点线的选手获得冠军，参赛选手的完赛用时包括了滑行时间和加罚滑行的用时。

挪威选手雷塞兰率先来到最后一个射击点，她实现了5发全中，全部20次射击仅1次脱靶，没有给对手任何机会。挪威人在领先31秒出发的情况下，射击脱靶次数也最少，这样就把夺冠的机会牢牢把握在自己的手中。最后，这位平昌冬奥会两银得主以34分6秒9的成绩拿到了本届冬奥会女子10公里追逐赛的金牌。

瑞典选手厄贝里完赛用时36分23秒4，夺得银牌，另一位挪威选手埃克霍夫以36分35秒6摘铜。中国选手唐佳琳在站立射击时发挥不佳，多次出现脱靶，最终以41分48秒3的成绩完成比赛，排名53位。