北京冬奥会高山滑雪女子滑降奖牌赛：瑞士选手摘金 戈吉亚夺银

在滑降比赛中，运动员沿着赛场标识从高点滑到赛道底部，用时最短者获胜。女子滑降赛道起点较低，全长2704米，比男子（3152米）赛道短了约400米。

意大利名将戈吉亚在第13位出场，她用时1分32秒03完成比赛，排在已经出场选手中的第一位。

但意大利人的领先优势并没有持续太久，第15位出场的瑞士选手科琳娜·祖特尔完赛时间为1分31秒87，超过戈吉亚0.16秒。这样，意大利名将戈吉亚将无缘卫冕该项比赛的冠军。此前，另一位意大利选手纳迪娅·德拉戈以1分32秒44的成绩完成比赛，最终排名第三。

这样，本届冬奥会高山滑雪女子滑降比赛的金牌属于瑞士人科琳娜·祖特尔，意大利选手戈吉亚和德拉戈分获银牌和铜牌。

女子滑降最终排名前10选手

最后出场的是中国选手孔凡影，她用时1分44秒53，最终排名31位。但能够站上冬奥会滑降比赛的舞台，并顺利完赛，孔凡影已经创造了中国高山滑雪的历史。