回顾冬奥公主谷爱凌的夺冠时刻：“我决定放手一搏”

当所有人都以为，谷爱凌最后一跳要拿出熟悉的动作，与瑞士人玛蒂尔德·格雷莫争夺一枚银牌时，她却选择挑战此前从未做出的超高难度动作，并成功反超了一路领先的法国人苔丝·勒德。

苔丝第三跳失误，谷爱凌获得冠军，全场观众沸腾了！

8日，北京首钢滑雪大跳台，北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中，谷爱凌第三跳挑战从未做出的超高难度动作成功，上演超级大逆转，奇迹般夺冠。

谷爱凌拿到的这枚金牌意义非凡！这是自由式滑雪大跳台项目的冬奥会历史首金，是北京冬奥会中国代表团雪上项目首金，也是中国女子雪上项目在冬奥会上获得的首枚金牌。

谷爱凌的三跳，逆转取胜，跌宕起伏，惊心动魄！

第一跳，谷爱凌做出偏轴转体两周1440度动作，稳稳落地后，得到93.75分。倒数第二位出场的法国名将苔丝，直接放出赛前不愿多说的“秘密大招”——偏轴转体两周1620度，这是目前女子大跳台比赛中的最高难度动作。苔丝凭借“独门绝技”拿到94.50分后暂列第一。

格雷莫和谷爱凌共同安慰获得第二名的苔丝 照片出自： 2022 Getty Images

第二跳，谷爱凌选择了一个难度相对低的偏轴转体两周1080度动作，获得88.5分。前两跳不错的成绩为她第三跳“放手一搏”留下了机会。

苔丝的第二跳挑战倒滑偏轴转体两周1440度成功，拿到93分。两跳总分187.50分，苔丝强势领先。

第三跳，全场观众屏住呼吸，静待谷爱凌出场！

偏轴转体两周1620度，落地后，谷爱凌掩面而泣！

94.50分，最后一跳反超，综合最佳两跳得分，谷爱凌以总分188.25分逆袭夺冠！

谷爱凌说：“第三跳出发前，我知道冲一下自己从没做出的动作，有可能夺得金牌，我决定放手一搏。”

赛后，获得铜牌的格雷莫和谷爱凌过去安慰遗憾获得第二名的苔丝。谷爱凌说：“我们三个最后一起感受了这些复杂的情绪。我今天能够获胜，是她们激励了我，我很感谢她们。我们一起做到了！”

格雷莫说：“谷爱凌和苔丝之间的竞争非常激烈，也非常鼓舞人心，我向她们表示敬佩。”

国际奥委会主席巴赫说：“谷爱凌是令人赞叹的，其他两位获得奖牌的运动员也是。这是一场惊险刺激、让人呼吸困难的比赛。”

谷爱凌接下来的赛程安排

本届冬奥会上，谷爱凌参加自由式滑雪大跳台、U型场地技巧、坡面障碍技巧的争夺。

她的下一次亮相将是2月13日在张家口云顶雪上公园举行的自由式滑雪女子坡面障碍技巧资格赛，比赛将于10:00开始。决赛将在一天后的9:30展开。

谷爱凌本届冬奥会最后一个项目是她最擅长的自由式滑雪U型场地技巧，资格赛将于2月17日9:30进行，决赛将在一天后的9:30开始。

部分选自新华社