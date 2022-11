未来两个月时间里(截止至2023年1月31日),您都有机会参与到购买下一届夏季奥运会——2024年巴黎奥运会“Make Your Games”定制门票套餐包的抽签当中。中签后即可以按照您自己的喜好定制自己的奥运观赛体验。

2023年2月13日至3月15日 :如果你成功中签,在分配给你的购票时间段访问官方票务网站购买你的“Make Your Games”定制门票套餐包。

2022年12月1日至2024年1月31日中欧时间18:00(北京时间2月1日1:00) : 在官方票务网站注册你自己的账号 ,并参与到“Make Your Games”门票套餐抽签。

奥运会的魅力在于多种不同的运动项目在同一个赛事期间展开各自的争夺。本届奥运会,公众可以通过“Make Your Games”定制门票套餐包(每个套餐包括三张比赛门票)定制自己的奥运观赛体验,公众可以根据自己的喜好在种类繁多的各项运动门票当中任意搭配组合。

巴黎2024奥组委主席托尼·埃斯唐盖表示:“巴黎2024将有1000万张门票可供购买,这一数字将是体育赛事历史之最。因此,我们希望这届奥运会较以往变得更加开放。2022年12月1日至2023年1月31日的购票抽签注册为你提供了参与巴黎2024票务第一阶段销售的机会,届时可以购买“Make Your Games”定制门票套餐包。”

“Make Your Games”定制门票套餐包是您可以购买2024年巴黎奥运会比赛门票、获得现场看台观赛资格的第一次机会。巴黎2024奥组委推出的这个公众票务系统在奥运会票务历史上具有里程碑意义。

正如巴黎2024口号“奥运更开放”(Games Wide Open)所倡导的那样,巴黎2024奥组委希望能够与您分享下届奥运会的精彩过程,这也是为什么票务团队最终创建了如此新颖票务系统的原因,以期让更多人都能购买到属于自己的难忘体验。 未来两个月(截止至2023年1月31日) 前往 https://tickets.paris2024.org 注册就有机会参与抽签,如中签,即可购买“Make Your Games”定制门票套餐包。

