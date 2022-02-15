北京冬奥会女子单板大跳台决赛赛后访谈

奥地利名将、卫冕冠军安娜·加塞尔赛后接受Olympics.com记者采访时表示对于这次夺冠感到有些“意外”，她表示：“今天夺得金牌让我感觉很意外，过去四年，这些小姑娘们激励我很多，这项运动发展很快。能够参与这场重大的赛事我很开心。最终能够带走冠军的感觉难以置信，很开心我在大场面展现了我的动作。”

作为女子单板运动的先锋，加塞尔在赛场上的优异表现无疑会吸引更多女孩子来尝试、了解单板滑雪这项运动。加塞尔说道：“如果我能激励更多女孩投入到单板运动中来，我感觉那将是巨大成就。”

单板选手在比赛过程中的亲密无间超越了比赛胜负的本身，这也是加塞尔最享受的一点。“我们所有参赛选手如此亲密，这种感觉很特别。我感觉其他姑娘们都为我感到开心。”加塞尔继续说道：“没有她们就没有今天的我，她们就是我每次训练中的动力。我为这项运动在过去几年的发展感到开心。”

在颁奖仪式开始前，加塞尔一直在打电话，她透露道：“我给我妈打电话呢，我们全家都在看电视，他们为我感到开心。我的最后一届奥运会了，我们一起庆祝。我知道等我回去的时候，我们还会在奥地利庆祝，但是当下，那是一个很特别的时刻，和自己所爱的人一起庆祝，即使是通过电话也很有意义。”

佐伊·萨多夫斯基-辛诺特 照片出自： 2022 Getty Images

最后时刻被加塞尔超越，无缘金牌的新西兰名将佐伊·萨多夫斯基-辛诺特赛后并没有无缘金牌的沮丧，相反，她发自内心的为加塞尔卫冕感到开心。在此前的女子单板坡面障碍技巧比赛中，辛诺特已经入账了一枚金牌。

“看到安娜·加塞尔站上最高领奖台时我很兴奋，她那高分动作绝了，过去几年她都引领着这项运动的发展，真的为她高兴。能跟她一起登上领奖台对我来说意义太大了。平昌时，16岁的我就和她一起获得了奖牌，那种感觉至今犹在。我知道安娜为了取得今天的成绩付出了怎样的努力。没有她就没有女子单板滑雪如今的景象。能和她一起领奖，我太高兴了。”

她也是赛后第一时间就给父母打了电话，和家人一起分享喜悦：“没有爸妈没他们就没有我现在的成绩。他们为我付出了很多，也牺牲了很多。”

至此，2022年北京冬奥会单板滑雪还有一场未完成，那就是男子大跳台决赛。比赛将于今天下午进行。

女子单板滑雪大跳台比赛结果