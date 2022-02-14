男子单板大跳台资格赛赛后访谈

马克斯·帕罗特：重新出发

加拿大人认为在夺得坡面障碍技巧冠军后收拾心情，专注于参加大跳台比赛对他而言并非易事。

“我必须要忘掉上周我所做的一切，金牌先放一边，让自己专注于大跳台比赛中。等大跳台比赛结束后，我再重新享受在坡面障碍技巧项目上的荣耀。当我知道自己还有机会再夺一金的时候，我就不会再想着之前的金牌。希望我能尽可能专注于当下，专注于积极的事情上。希望这样做能够助我取得好成绩。”

三年前罹患淋巴癌，最终战胜病魔重返体坛巅峰的帕罗特表示那段经历给他带来了很大变化.

“三年前发生在我身上的事情无论是在做人方面还是当运动员方面，都给我带来的巨大的转变。现在的我比之前更好了，作为运动员我也比之前更出色了。生活中我确实比之前更加有感恩之心了，每天都从自己的热情出发。”

苏翊鸣在大跳台预赛中的英姿 照片出自： 2022 Getty Images

苏翊鸣：拿到全场最高分很开心

今天的资格赛中位居第五的苏翊鸣第1滑就祭出大招，内转1800并取得了92.5分的高分。这一分数也是今天所有选手三轮动作当中的最高分。赛后关于这个动作，苏翊鸣表示：“在比赛中大家拿出的技术难度都很高，所以要想进决赛必须得做出最好的动作。我很开心拿到了那个最高分。”

主场作战的苏翊鸣此前已经在坡面障碍技巧上面上证明了自己的实力，收获银牌创造历史。谈到在本土参加冬奥会的感觉，苏翊鸣继续说道：“多年以前我就有一个参加奥林匹克的梦想，并且一直在为之奋斗，现在终于能够有这样的一个机会，让大家看看我的实力。能站在这里我觉得非常荣幸，未来会付出所有努力做到最好。”

今天预赛中排名第三的雷德蒙·杰拉德认为决赛的观赏程度值得期待：“决赛一定会很疯狂，肯定特别精彩！要想登上领奖台需要做些什么？我还真不知道！希望我的动作能够干净利落，完成不一样的抓板。我们拭目以待！走一步看一步！”

决赛时间

2022年北京冬奥会单板滑雪男子大跳台决赛将于2月15日拉开战幕，比赛将于13:00开始。

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