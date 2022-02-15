苏翊鸣：做我热爱的事情，享受过程

斩获个人本届冬奥会上的第二枚奖牌——中国单板滑雪冬奥历史首金后，苏翊鸣激动的几度哽咽，用英文接受Olympics.com采访时表示：“这一刻我心里没有任何想法，特别开心，唯一想说的……我知道父母今天来看了比赛，知道他们在那儿，但不能和他们近距离接触，但是我很激动。谢谢父母、教练，我的祖国对我的支持。”

本届冬奥会上斩获1金1银两枚奖牌的苏翊鸣赛后透露自己在比赛过程中一直在寻找看台上的父母：“从今天早上开始，我就一直试图在观众里找我的家人，后来我发现他们坐在左看台。我知道他们在看我比赛，前两轮结束之后，我知道结果已定，所以我需要做的只是完成第三跳。在第三轮我滑下去之后，就一直注视着看台上的父母，我看到他们好像是都哭了。这一刻对我们来说是非常特殊的时刻，很长时间里我们一直梦想着它的到来，而我们做到了。

中国单板新星苏翊鸣在比赛中庆祝成功完成动作 照片出自： 2022 Getty Images

即将年满18岁的苏翊鸣在如此年纪就已经取得如此成功，谈到比赛中是否有压力时，他说道：“并没什么压力，我只是想要获得乐趣，从中享受。我没有对获得什么成就或者结果进行一板一眼的规划，只是在做我热爱的事，享受过程，把每一分每一秒都花在我所爱的事情上。”

至于接下来如何庆祝夺冠，苏翊鸣表示目前尚未想好，当务之急是先填饱肚子，他笑着说道：“肯定会好好庆祝，不过我现在好饿，今天消耗了很多能量，我打算先去吃点东西补充一下。”

2022年北京冬奥会单板滑雪男子大跳台奖牌获得者

1 - 苏翊鸣 - 182.50

2 - 蒙斯·勒伊斯韦兰 - 171.75

3 - 马克斯·帕罗特 - 170.25

关注我们的实时博客，获取2022年北京冬奥会的最新动态。