昆汀·菲永·马耶专访：“我会尝试利用心态上的优势继续争取冠军”

在2022年北京冬奥会上斩获5枚冬季两项奖牌并收获赛季大水晶球奖杯后，法国男子高山滑雪巨星昆汀·菲永·马耶已经在孔蒂奥拉赫蒂完成了新赛季的首秀。
深秋的清晨，法国Les Tuffes的北欧滑雪场空无一人。早上8:25分，第一辆车抵达，它的主人正是法国冬季两项巨星昆汀·菲永·马耶。换上装备后，马耶直奔冬季两项赛道，在法国侏罗山宁静的清晨中，开始了自己当天的训练。
过去的5个多月时间里，这位奥运两金得主保持低调的同时，每天都在刻苦训练着。他训练的场地曾经是2020年洛桑冬青奥会官方比赛场地，每天他都是赶在其它选手之前抵达训练赛道，以便在不被干扰到情况下开展自己的高强度专项训练。
马耶从事的冬季两项运动是越野滑雪和射击的结合，比赛中运动员需要冲刺，也需要在高心率的状态下稳住身体完成射击环节的考验，这是很难的一件事。每次训练中，他都会打出超过100发子弹，之后仔细分析表现，然后和教练尼古拉斯探讨。
在训练中心接受Olympics.com专访过程中，马耶说道：“想要赢得世界杯冠军的话，你需要一些额外的东西。”他口中的额外东西指的就是努力和创造力。
此前，马耶曾经连续三年在世界杯男子冬季两项年度总排名上位居第三，落后于约翰内斯·蒂戈涅斯·鲍伊和马丁·弗卡德。但是，他并没有因此而气馁，更没有放弃努力。
上赛季，一切都变了。他在2022年北京冬奥会上赢得5枚奖牌，其中包括两枚金牌；此外他还赢得了世界杯男子冬季两项大水晶球奖杯以及短距离和追逐项目的小水晶球奖杯。
经历去年的疯狂一冬后，如今马耶已经做好准备重新出发。
经历去年冬天的辉煌，赢得了冬季两项运动员可以赢得的一切荣誉后，确实容易让人失去动力。
马耶回忆道：“冬奥会之后，我确实问过自己是否还是和过去一样动力十足。如果没有动力的话，我还会每天坚持训练吗？”
但是他很快就忘记了这个问题，因为他真切的感受到，真正让他感到快乐的东西并非只是赢得冠军，而是“每天都能够参与到体育运动当中。”
即使新赛季首秀前不久，穿着滚轴滑雪板进行训练，他的态度依旧如此。
“我真的想要参与体育运动，说到底，我的生活中就没有那种我不想要运动的时刻，因为我特别享受训练的过程。”
“本赛季我对自己有很高的期待。我希望赢得今年的世界杯总冠军，于此同时我希望在新的冬奥周期当中尽可能多的赢得冠军。”
世界杯冠军当然是他众多目标之一，但是不要忘记四年后将会在意大利举行的2026年米兰科尔蒂纳冬奥会。届时马耶将会年满34岁，获得冬奥会参赛资格对他而言并非难事。
“我的目标不仅局限于今年，而是四年后的2026年米兰科尔蒂纳冬奥会。我喜欢他们的办赛计划，也喜欢那里的比赛地点，有很多原因让我想要出现在那里。2026年冬奥会让我在未来四年当中有了一个愿景，如果那届冬奥会之后我还继续的话，也许那么这个愿景持续的时间会更长一些。”
“我们（距离想要取得的表现）还差的很远！”马耶的教练尼古拉斯在高强度射击训练结束后一边数着子弹一边喊道。马耶没有任何抱怨，静心倾听着教练的训话，然后开始新一轮越野滑雪训练。
30岁的马耶现在已经收获了业界地位，他不会轻易将这一地位拱手让人。
“如果我重复和去年一样的训练，我不确定自己是否还能夺冠，因为我的对手都在取得进步。如果重复相同的东西，不会有任何帮助。所以在心态上我必须要时刻想着要精雕细琢每一个小细节，以期取得更好的表现。在身体和心理的准备过程中需要抠细节，在装备上也同样要如此。我希望在很多方面都能继续取得进步。”
其中呼吸就是其中的重要一环，他甚至开始和闭气专家展开合作，希望能够在这一影响其射击环节表现的最重要因素上取得突破。
季前备战阶段，法国冬季两项队前往瑞典伊德勒进行集训。法国队员和当地运动员进行了一场热身赛。最终，马耶在15公里项目中位列第7，他的队友法比恩·克劳德夺得冠军；马耶在短距离项目上位列第5，冠军被队友艾米里·杰奎林收入囊中。如此局面和上赛季初期如出一辙，当时马耶还在为自己的状态担忧。但是随着赛季的不断深入，他进入战无不胜的状态。现在，马耶认为新赛季自己最重要的任务之一就是能够在整个赛季当中都保持良好的状态，尤其是考虑到世锦赛将于明年2月举行，他将向自己的第一个个人项目世锦赛冠军发起冲击。
马耶在2022赛季男子冬季两项世界杯揭幕战芬兰孔蒂奥拉赫蒂站的比赛中成绩差强人意，在男子20公里个人项目上位列第15，10公里短距离项目上排名第14，在男子12.5公里追逐项目上排名第10。
本站赛事的表现让这位奥运5枚奖牌获得者有太多东西需要总结，而这场赛事仅仅是未来4个月9站世界杯赛事中的第一站。12月15日，他将迎来法国本土举行的世界杯赛事，届时他将会享受到主场英雄的待遇，因此他需要想办法尽量让自己进入到最佳状态当中。
为了能够击败对手，马耶需要在身体、心理、技术层面全面进步，而他认为心态上的进步同样是他未来力争夺冠的取胜之匙。
“从上演世界杯首秀的马耶到如今的马耶，我看待对手的角度已经发生了转变。我会继续利用好这样的变化，依靠自己心态上的优势继续赢得胜利。”
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