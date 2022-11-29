昆汀·菲永·马耶专访：“我会尝试利用心态上的优势继续争取冠军”

深秋的清晨，法国Les Tuffes的北欧滑雪场空无一人。早上8:25分，第一辆车抵达，它的主人正是法国冬季两项巨星昆汀·菲永·马耶。换上装备后，马耶直奔冬季两项赛道，在法国侏罗山宁静的清晨中，开始了自己当天的训练。

过去的5个多月时间里，这位奥运两金得主保持低调的同时，每天都在刻苦训练着。他训练的场地曾经是2020年洛桑冬青奥会官方比赛场地，每天他都是赶在其它选手之前抵达训练赛道，以便在不被干扰到情况下开展自己的高强度专项训练。

马耶从事的冬季两项运动是越野滑雪和射击的结合，比赛中运动员需要冲刺，也需要在高心率的状态下稳住身体完成射击环节的考验，这是很难的一件事。每次训练中，他都会打出超过100发子弹，之后仔细分析表现，然后和教练尼古拉斯探讨。

在训练中心接受Olympics.com专访过程中，马耶说道：“想要赢得世界杯冠军的话，你需要一些额外的东西。”他口中的额外东西指的就是努力和创造力。

此前，马耶曾经连续三年在世界杯男子冬季两项年度总排名上位居第三，落后于约翰内斯·蒂戈涅斯·鲍伊和马丁·弗卡德。但是，他并没有因此而气馁，更没有放弃努力。

上赛季，一切都变了。他在2022年北京冬奥会上赢得5枚奖牌，其中包括两枚金牌；此外他还赢得了世界杯男子冬季两项大水晶球奖杯以及短距离和追逐项目的小水晶球奖杯。

经历去年的疯狂一冬后，如今马耶已经做好准备重新出发。