五周三冠！奥运冠军切阳什姐在拉科鲁尼亚登顶

2021/22赛季世界田联竞走巡回赛西班牙拉科鲁尼亚站比赛于本周六（5月28日）落下帷幕，中国名将切阳什姐以1小时27分48秒的成绩赢得了女子20公里竞走项目冠军。

今年3月21日，世界田联田径诚信委员会发布公告宣布2012年伦敦奥运会冠军俄罗斯选手拉什马诺娃因兴奋剂原因，成绩被取消。经国际奥委会确认，切阳什姐、刘虹和吕秀芝的伦敦奥运会排名各提升1名，实现了中国选手伦敦奥运会女子20公里竞走奖牌的包揽。

本站拉科鲁尼亚赛事开始前，国际田联官网已经在切阳什姐的注释中加入“奥运金牌得主”一项，意味着这场比赛是中国名将首次以奥运冠军身份参赛。拉科鲁尼亚站20公里竞走冠军也是她近一个月来在欧洲斩获的第三个冠军，此前她先后在斯洛伐克（女子35公里）和马德里（女子10公里）登顶竞走巡回赛最高领奖台，拉科鲁尼亚站登顶后她在最近5周斩获3冠，状态甚佳。

拉科站的比赛中，切阳什姐采取了前期跟随，中期领跑并一举夺魁的战术。秘鲁选手金伯莉·加西亚以48秒之差位居亚军，成绩为1小时28分38秒，西班牙选手玛利亚·佩雷斯1小时29分33秒位居第三。

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新赛季参加三场比赛三次夺冠的切阳什姐赛后在个人微博上发文表示：“本赛季第3场比赛结束了，明天打道回府、专心训练，今天的感受就是真累。”

将于今年11月年满32岁的切阳什姐已经是奥运三朝元老，从2012年伦敦奥运会完成奥运首秀以来，她先后又参加了2016年里约奥运会（第5）和2020年东京奥运会（第7）。

中国女子竞走的常青树刘虹在去年全运会后宣布退役，中国女子竞走的大旗落到了切阳什姐和小将杨家玉肩上。距离2024年巴黎奥运会还有两年时间，切阳什姐能否将良好状态保持下去，最终在巴黎重温奥运冠军梦，值得期待。