北京冬奥会2月8日前瞻：谷爱凌、宁忠岩冲金

2月8日，北京冬奥会将产生10枚金牌，中国队将在自由式滑雪大跳台、速度滑冰男子1500米赛场冲击金牌。日本名将羽生结弦将亮相花滑男单比赛。

花样滑冰：金博洋挑战羽生结弦

早上9点15分，共有30名选手将参加花样滑冰男单短节目的比赛。本届冬奥会人气最高的明星之一、日本花滑名将羽生结弦已于7日抵达北京准备参赛，美国队拥有三届世锦赛冠军陈巍，中国队则将派出金博洋出场。本届冬奥会花滑男单将于10日的自由滑结束后产生金牌，短节目中排名前24位的选手将晋级自由滑。

自由式滑雪：谷爱凌冲击中国雪上首金

上午10点，18岁的谷爱凌将在自由式滑雪女子大跳台决赛中向金牌发起冲击。谷爱凌在本届冬奥会上将参加自由式滑雪大跳台、坡面障碍技巧和U型场地三大项角逐。相对而言，大跳台并不是谷爱凌的重点冲金项目。在去年的世锦赛上，她在大跳台比赛中收获了一枚铜牌。

速度滑冰：宁忠岩出战男子1500米

在晚上的速度滑冰男子1500米决赛中，中国队将有宁忠岩、廉子文、王浩田共同出战。本赛季，宁忠岩三次参加世界杯分站赛1500米的争夺，获得1金2银，成为北京冬奥会的夺冠热门之一。

冰球：美加大战预演决赛

在女子冰球比赛中，世界排名前两位的美国队和加拿大队，将在小组赛中碰撞。加拿大队从2002年起连续四次获得冬奥会的金牌，而美国队则在平昌击败了加拿大夺冠。

由于A组的所有5支球队都可以晋级8强，这两支球队可能会在决赛（半决赛相遇的可能性不大）再次相遇。因此，这将是决赛的预演。

自由式滑雪：加拿大状态良好

加拿大选手梅根·奥尔德姆上个月在阿斯彭举行的世界极限运动会上获得银牌，显示了良好的状态。此外，她还在2021年世锦赛上获得第四的成绩。

17岁的奥利维亚·阿塞林在极限运动会上获得第三名，她是加拿大队第二年轻的运动员。

高山滑雪 - 梅耶能否卫冕？

奥地利选手马蒂亚斯·梅耶是男子超级大回转的奥运卫冕冠军，他在2014年索契冬奥会上还获得了滑降比赛金牌。加拿大选手布罗迪·西格在2021年世界锦标赛上获得第4名成绩。戴夫·雷丁在今年1月成为首位赢得高山滑雪世界杯金牌的英国人，北京冬奥会是他的第4次奥运之旅。

2月8日赛程（北京时间）

高山滑雪 11:00–13:14：男子超级大回转-奖牌项目

冬季两项 16:30–18:15：男子20公里个人赛-奖牌项目

越野滑雪

16:00-16:40：女子短距离资格赛

16:50-17:35：男子短距离资格赛

18:30-18:55：女子短距离四分之一决赛

18:55-19:25：男子短距离四分之一决赛

19:25-19:35：女子短距离半决赛

19:35-19:47：男子短距离半决赛

19:47-20:00：女子短距离决赛-奖牌项目

20:00-20:14：男子短距离决赛-奖牌项目

冰壶

14:05–16:00：混双铜牌赛–奖牌项目

20:05–22:00：混合金牌赛-奖牌项目

花样滑冰 09:15：男子单人滑-短节目

自由式滑雪

10:00-10:20：女子大跳台决赛第1轮

10:22-10:42：女子大跳台决赛第2轮

10:45-11:05：女子大跳台决赛第3轮——奖牌赛

冰球

12:10：女子A组 美国VS加拿大

16:40：女子B组 日本VS捷克

21:10：女子A组 芬兰 VS ROC

21:10：女子B组 瑞典VS丹麦

雪橇 19:50-21:35：女子单人比赛-奖牌项目

单板滑雪

10:40-11:05：女子平行大回转资格赛

11:07-11:32：男子平行大回转资格赛

11:34-11:59：女子平行大回转淘汰赛

12:01-12:26：男子平行大回转淘汰赛

14:30-14:48：女子平行大回转1/8决赛

14:48-15:06：男子平行大回转1/8决赛

15:06-15:15：女子平行大回转1/4决赛

15:15-15:24：男子平行大回转1/4决赛

15:24-15:30：女子平行大回转半决赛

15:30-15:36：男子平行大回转半决赛

15:36：女子平行大回转小决赛-奖牌项目

15:43：男子平行大回转小决赛-奖牌项目

小决赛后：女子平行大回转大决赛-奖牌项目

小决赛后：男子平行大回转大决赛-奖牌项目

速度滑冰 18:30–19:50: 男子1500米-奖牌项目

观赛指南

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