2022年短道速滑世锦赛前瞻：舒尔廷vs崔敏静引关注，哈梅林迎告别战

距离2022年北京冬奥会精彩落幕已经过去了一个半月，世界顶尖短道速滑选手再次在蒙特利尔集结，参加世锦赛的争夺。

2022年短道速滑世锦赛原定于在3月18日至20日进行，经过调整后，改为4月8日至10日进行。

虽然北京冬奥会斩获2金1银1铜的中国短道速滑队已经宣布不参加本届世锦赛的争夺，但是此次蒙特利尔的短道大聚会依旧不乏看点，通过本文了解一下吧。

关于2022年蒙特利尔短道速滑世锦赛

本届短道速滑世锦赛将于加拿大蒙特利尔的莫里斯·理查德竞技场进行，这将是该场馆自2014年以来第三次承办短道世锦赛，已然成为短道速滑届的标志性场馆。

加拿大队在短道速滑历史上也占据着重要地位，在世锦赛历史奖牌榜上以207枚奖牌位居第二位，其中包括64枚金牌。金牌数量和中国相同。韩国以254枚奖牌、108枚金牌的成绩领跑该榜单。

短道速滑世锦赛竞赛项目

短道速滑世锦赛奖牌项目共为8个，其中男子、女子各4个。

男子、女子均设500米、1000米、1500米项目，此外女子还设3000米接力，男子设5000米接力。

和2022年北京冬奥会短道速滑竞赛项目不同的是，世锦赛不设男女混合2000米接力项目。

查尔斯·哈梅林庆祝加拿大队在北京冬奥会斩获男子5000米接力金牌 照片出自： 2022 Getty Images

加拿大传奇查尔斯·哈梅林的短道绝唱

冬奥四金得主查尔斯·哈梅林将在蒙特利尔世锦赛上完成个人的最后一场比赛。

在家门口举行的世锦赛赛场结束自己横跨三个时代、长达20余年的辉煌运动生涯对于哈梅林而言可谓是完美的结局。如能再收获奖牌，将是锦上添花。

哈梅林在运动生涯中斩获6枚奥运奖牌（4金1银1铜）和20枚世锦赛奖牌（7金9银4铜）。在2018年世锦赛上夺得了全能金牌。

另外，加拿大队中的史蒂文·杜博伊斯同样值得关注。他是加拿大赢得北京冬奥会男子5000米接力冠军的成员之一，此外在1500米和500米项目上他分别斩获了银牌和铜牌。

苏珊妮·舒尔廷在北京冬奥会上庆祝胜利

苏珊妮·舒尔廷目标再次包揽全部金牌

世锦赛赛场，同一位运动员在单届赛事上斩获全部四枚金牌是很罕见的成就，但是荷兰名将苏珊妮·舒尔廷在2021年荷兰多德雷赫特世锦赛上就做到了这一点。至今为止，短道世锦赛历史上包揽全部四个项目金牌的运动员只有四人，舒尔廷就是其中之一。

2022年北京冬奥会上斩获2金1银1铜、刷新1000米世界纪录的舒尔廷将在蒙特利尔力争复制自己一年前的壮举，但是这一次她将面对韩国名将崔敏静的挑战。

崔敏静在北京冬奥会上成功卫冕

韩国雄踞历史金牌榜榜首

自1990年以来，韩国一直是短道速滑运动中的强势力量。

和在奥运会赛场一样，韩国以较大优势领跑世锦赛历史金牌榜。至今为止，韩国队收获108金，领先加拿大和中国的64金。

韩国女子短道名将崔敏静是2015、2016、2018年的世锦赛全能金牌得主，在世锦赛赛场上收获颇丰。北京冬奥会上，她卫冕了女子1500米金牌，另外在1000米和3000米接力项目上收获银牌。

本届赛事上她和舒尔廷之间的争夺将是女子赛场的焦点对决。

刘少昂在北京冬奥会男子500米四分之一决赛中 照片出自： Justin Setterfield

刘少昂力争卫冕男子全能金牌

去年世锦赛上，匈牙利刘氏兄弟是男子赛场的焦点。哥哥刘少林夺得1000米金牌，弟弟刘少昂斩获500米和全能金牌。

本届世锦赛，刘少昂在每个项目上都具备不俗的实力。随着北京冬奥会500米摘金、1000米摘铜，他的信心得到了很大提升。由于中国选手以及韩国名将黄大宪、哥哥刘少林都将缺席本届世锦赛，刘少昂有望在蒙特利尔再创佳绩。

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