北京冬奥会北欧两项、跳台滑雪测试赛将于12月4日至5日举行

北欧两项由跳台滑雪和越野滑雪两个项目组成。比赛中运动员先进行跳台滑雪的比赛以决定越野滑雪比赛的出发顺序。北欧两项比赛的最终排名根据运动员在越野滑雪比赛中的成绩决定。用时最少的选手赢得比赛胜利。可以通过本文了解更多2022年北京冬奥会北欧两项比赛的更多信息：

2022年北京冬奥会北欧两项：你需要了解的五件事

首位锁定冬奥会北欧两项参赛资格的中国运动员——赵嘉文 照片出自： 2019 Getty Images

共有来自中国、奥地利、捷克、乌克兰等13个国家的34位运动员报名参加本次北欧两项洲际杯比赛。

中国北欧两项队于2018年6月成立，包括六位运动员：赵嘉文、赵子贺、王炳融、李启燃、范海斌、郭玉好。上周，中国北欧两项队完成了建队三年来的国际赛场首秀，参加了洲际杯俄罗斯下塔吉尔站比赛的争夺。

期间，小将赵嘉文位列第22名，达到了北京冬奥会东道主参赛标准，成为首位获得冬奥会北欧两项参赛资格的中国运动员。

测试赛结束后，中国队还将继续前往芬兰参加洲际杯（12月18-19日）比赛，12月20日前往德国参加世界杯克林根塔尔站比赛的争夺。

中国跳台滑雪运动员彭清玥已经锁定北京冬奥会资格 照片出自： 2021 Getty Images

中国跳台滑雪队中，董冰和彭清玥在9月举行的跳台滑雪夏季大师赛俄罗斯站比赛中分列第12和第17位，锁定了北京冬奥会参赛资格。

8月举行的跳台滑雪洲际杯罗马尼亚站比赛中，另一位中国选手宋祺武也锁定了一个东道主席位。可以通过本文了解更多2022年北京冬奥会北欧两项比赛的更多信息：

2022年北京冬奥会跳台滑雪：你需要了解的五件事