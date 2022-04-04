韩国羽毛球公开赛前瞻：陈雨菲领衔中国羽毛球队七人参赛

经过3月包括全英公开赛在内的三项欧洲赛事之后，世界羽坛的目光焦点回到亚洲，韩国羽毛球公开赛将在本周展开争夺。奥运冠军陈雨菲领衔年轻球员和新组成的混双组合代表中国羽毛球队前往顺天市参加本届赛事三个项目的争夺。

经过调整，中国队的参赛名单由七人组成，李诗沣、翁泓阳参加男单；陈雨菲、王祉怡、韩悦参加女单；欧烜屹/黄雅琼组合征战混双。

韩国羽球天才少女安洗莹 照片出自： 2021 Getty Images

女单：陈雨菲、安洗莹、辛杜有望冲击冠军

女单方面，受伤病影响的2020年东京奥运会冠军得主陈雨菲在上个月的欧洲之旅中在德国公开赛斩获亚军（何冰娇夺冠），在全英公开赛上不敌最后的冠军山口茜止步半决赛。

本次韩国之旅，以头号种子身份参赛的她目标当然是夺冠。夺冠路上最大的对手当属2号种子韩国选手安洗莹以及3号种子印度名将辛杜。

身为里约奥运会亚军、东京奥运会季军的辛杜上个月刚刚赢得瑞士公开赛冠军，目前排名世界第7的她曾经于2017年赢得过韩国公开赛的冠军。

韩国20岁天才少女安洗莹在3月份参加的两项赛事中表现出极佳的竞技水平。先是在德国公开赛上闯进半决赛，不敌最后的冠军何冰娇止步四强。之后在全英公开赛上再接再厉，闯进了决赛。虽然不敌山口茜位居亚军，但是她的实力有目共睹。韩国公开赛上，世界排名第4、主场作战的她将会成为陈雨菲力争夺冠道路上的“劲敌”。

目前排名世界第17位的王祉怡在上月的德国公开赛和全英公开赛上分别不敌泰国的拉差诺·因达农和印度选手辛杜，遭遇一轮游。韩悦在德国赛场首轮击败法国选手利昂尼斯·休特后次轮不敌安洗莹；在全英赛上首轮胜法国选手玛丽·巴托梅内，次轮不敌日本名将奥原希望。

2020年东京奥运会上黄雅琼和老搭档郑思维合力摘得银牌 照片出自： 2021 Getty Images

混双：欧烜屹/黄雅琼有夺冠实力

混双方面，中国队派出的组合是刚刚搭档不久的欧烜屹/黄雅琼组合。去年黄雅琼和郑思维搭档在2020年东京奥运会上夺得了一枚银牌。

在上月举行的德国公开赛上，欧烜屹/黄雅琼组合创造佳绩。一举闯进决赛的他们最终不敌头号种子泰国组合德差波/沙西丽组合，收获亚军。

之后的全英公开赛上，“雅思”组合再度上线，最终半决赛不敌东京奥运会冠军“黄鸭组合”黄东萍/王懿律。

本届赛事作为中国队独苗的他们能否登上领奖台我们拭目以待。

安东尼·金廷在2020年东京奥运会上摘得铜牌 照片出自： 2021 Getty Images

男单：两位小将积累经验

本届赛事男单头号种子是印尼名将、2020年东京奥运会铜牌得主安东尼·金廷。现世界排名第5的金廷上个月三项赛事只在瑞士公开赛上位居第三；另外一位印尼选手乔纳坦·克里斯蒂位列3号种子，斩获瑞士公开赛男单冠军的他终结了自己此前长达三年的冠军荒，士气正盛。

两位印度选手斯里坎特和拉克什亚森分列5号和6号种子。拉什克亚森进入2022年之后状态不俗，开年在印度公开赛上夺冠，之后在德国公开赛和全英公开赛上全部位列亚军。斯里坎特状态有些起伏，今年只是在瑞士公开赛上登上领奖台，和金廷并列第三。

中国队派出两位小将李诗沣和翁泓阳参赛，积累比赛经验。斯里坎特将是李诗沣首轮比赛的对手，而翁泓阳首轮对阵韩国男单一哥许侊熙。两场比赛对于他们而言都将是硬仗。

由于世界排名过前四的选手全部缺席，因此本届韩国公开赛男单比赛的冠军争夺相对开放，多位选手都有登上最高领奖台的机会。

女双和男双方面，中国队未派选手参赛。