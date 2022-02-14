北京冬奥会2月15日前瞻：谷爱凌冲击第二金

谷爱凌和苏翊鸣将分别在自由式滑雪女子大跳台和单板滑雪男子大跳台比赛中争夺金牌。

作者: Liz Byrnes
单板滑雪
自由式滑雪
照片出自： 2022 Getty Images

2月15日将决出9套奖牌获得者，包括单板滑雪大跳台男子、女子（9:30, 13:00）两场决赛。该项目在2018年平昌冬奥会上完成首秀，比赛中运动员需要从陡坡滑下，之后借助起跳台高高腾空，并完成高难度空中动作。

循环赛阶段即未能获得小组第一，也未能成为成绩最好小组第二的男子冰球队将进入附加赛，争夺四分之一决赛的参赛资格。

自由式滑雪女子坡面障碍技巧的决赛顺延至今天（15日），原定于今天的男子坡面障碍技巧决赛延至明天（16日）。

自由式滑雪 – 谷爱凌冲击坡面障碍技巧金牌

自由式滑雪女子坡面障碍技巧的决赛因天气延期，谷爱凌将在这个项目上冲击她在北京冬奥会上的第二枚金牌，如果成功，她将为中国赢得这个项目在冬奥会上的首金。

此外，爱沙尼亚名将西尔达鲁、挪威选手约翰妮·基利、法国选手泰丝·勒德等著名选手均闯进了决赛，特别是西尔达鲁实力雄厚，同样拥有冲金的实力。

单板滑雪 – 男女大跳台

上个月，加拿大的马克·麦克莫里斯在阿斯彭举行的2022年世界极限运动会上获得了他的第10枚金牌。他是大跳台卫冕世界冠军，还在2014年和2018年冬奥会获得了两枚坡面障碍技巧赛的铜牌。队友马克斯·帕罗特有望和他的加拿大队友一起冲击领奖台。在资格赛中，马克斯·帕罗特凭借第1跳和第2跳的出色表现，以总分164.75分位居第一。中国选手苏翊鸣以第五的身份晋级，麦克莫里斯位居第6。

美国选手杰米·安德森在阿斯彭举行的极限运动会上获得银牌，这样，她带着火热的状态来到了北京冬奥会的赛场。加拿大选手劳里·布劳因是卫冕世界冠军，在上届平昌冬奥会的坡面障碍赛上，她领先获得铜牌的佐伊·辛诺特一个身位，收获了银牌。澳大利亚的特丝·科迪在2021年世锦赛上排名第5，而英国选手凯蒂·奥默罗德希望在错过平昌冬奥会后，能够在北京赛场展示自己的风采。

冰壶– 男女比赛持续火热

在男子冰壶比赛中，将上演2021年世锦赛决赛的重演，世锦赛冠军、平昌冬奥会银牌得主瑞典队将迎战英国队。

穆亚特曾三次获得世锦赛奖牌，包括在与儿时好友詹·多德在混双比赛中获得的金牌，英国队对穆亚特寄予了厚望。几个月前，穆亚特和他的队友在世锦赛决赛中5-10输给瑞典，收获了银牌。2021年末，苏格兰队以8比5击败瑞典队夺得欧锦赛冠军，成功复仇。

平昌冬奥会上排名第四的加拿大男子冰壶队将迎来两场比赛，上午与东道主中国队对决，晚上与ROC队对决。而英国女子冰壶队将与日本和瑞典队交锋。

花样滑冰 - ROC选手统治女子单人滑

ROC女子运动员近年来主导着女子单人滑项目。坦白来讲，ROC选手横扫女子单人滑领奖台是很有可能出现的场景。

不过，在短节目比赛（18:00）中，别国选手还是有机会和ROC选手掰掰手腕的，因为在女子单人滑短节目比赛中，不允许加入四周跳动作。

短节目比赛中，美国名将刘美贤、2020年洛桑冬青奥会女子单人滑冠军、韩国选手刘永（韩国），日本选手樋口新叶都已经能够完成阿克塞尔三周跳。在自由滑比赛开始前，她们有可能跻身前三。

马德琳·希扎斯在2021年世锦赛上的最终排名是13位，这只是她第二次参加成年组国际大赛。这位18岁的小将在2022年赢得了个人首个加拿大冠军。

高山滑雪（滑降）- 戈吉亚、古特-贝赫拉米、莱德茨卡

意大利名将索菲亚·戈吉亚是女子滑降项目夺冠热门（11:00）。虽然戈吉亚在2021年1月经历了威胁膝伤的伤病，但是她最终依旧摘得2020/21赛季世界杯滑降总冠军。北京冬奥会前，她也参加了2021/22赛季半赛季的比赛，取得了不错的成绩。

瑞士的科琳·苏特和拉拉·古特-贝赫拉米在高吉亚缺席的2021年世锦赛山分别斩获滑降金牌和铜牌，那场比赛中，2018年平昌冬奥会超级大回转冠军埃斯特·莱德茨卡最终位居第四。此前，拉德茨卡会率先在2月8日完成了单板平行大回转实现了卫冕，之后2月11日参加子高山滑雪超级大回转的比赛。意大利人还有望在滑降项目上带来惊喜。

穆亚特领衔英国队
照片出自： @Ian MacNicol

2月15日赛程

高山滑雪

  • 11:00–12:59: 女子滑降 – 奖牌

雪车

  • 20:15: 男子双人预赛 3
  • 21:50: 男子双人预赛 4 – 奖牌

冬季两项

  • 17:00–18:15: 男子4x7.5公里接力 – 奖牌

冰壶

09:05: 男子循环赛 9: ROC VS 挪威; 加拿大 VS 中国; 瑞士 VS 美国; 瑞典 VS 丹麦

14:05: 女子循环赛 9: 中国 VS ROC; 瑞典 VS 丹麦; 美国 VS 瑞士; 英国 VS 日本

20:05: 男子循环赛 10: 瑞典 VS 英国; 意大利 VS 美国; 挪威 VS 中国; ROC VS 加拿大

花样滑冰

18:08-22:25：女子单人滑 – 短节目

自由式滑雪

  • 9:30-9:55: 女子坡面障碍技巧决赛第1轮
  • 9:57-10:22: 女子坡面障碍技巧决赛第2轮
  • 10:24-10:49: 女子坡面障碍技巧决赛第3轮 – 奖牌
  • 12:30-13:30: 男子坡面障碍技巧资格赛第1轮
  • 13:32-14:32: 男子坡面障碍技巧资格赛第2轮
  • 19:00-19:40: 男子空中技巧资格赛第1轮
  • 19:45-20:15: 男子空中技巧资格赛第2轮

冰球

  • 12:10: 男子晋级资格赛
  • 12:10: 男子晋级资格赛
  • 12:10: 男子晋级资格赛
  • 12:10: 男子晋级资格赛

北欧两项

  • 15:00-15:35: 个人-跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里试跳轮
  • 16:00-16:51: 个人-跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里比赛轮
  • 19:00-19:35: 个人-跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 越野滑雪 – 奖牌

单板滑雪

  • 9:30-9:50: 女子大跳台决赛第1轮
  • 9:52-10:12: 女子大跳台决赛第2轮
  • 10:15-10:35: 女子大跳台决赛第3轮 – 奖牌
  • 13:00-13:20: 男子大跳台决赛第1轮
  • 13:22-13:42: 男子大跳台决赛第2轮
  • 13:45-14:05: 男子大跳台决赛第3轮 – 奖牌

速度滑冰

  • 14:30-14:42: 女子团体追逐半决赛
  • 14:52-15:04: 男子团体追逐半决赛
  • 15:24-15:30: 女子团体追逐决赛 D
  • 15:30-15:36: 女子团体追逐决赛 C
  • 15:43-15:49: 男子团体追逐决赛 D
  • 15:49-15:55: 男子团体追逐决赛 C
  • 16:22-16:28: 女子团体追逐决赛 B – 奖牌
  • 16:28-16:34: 女子团体追逐决赛 A – 奖牌
  • 16:41-16:47: 男子团体追逐决赛 B – 奖牌
  • 16:47-16:53: 男子团体追逐决赛 A – 奖牌
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