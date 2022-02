北京冬奥会2月15日前瞻：谷爱凌冲击第二金

2月15日将决出9套奖牌获得者,包括单板滑雪大跳台男子、女子(9:30, 13:00)两场决赛。该项目在2018年平昌冬奥会上完成首秀,比赛中运动员需要从陡坡滑下,之后借助起跳台高高腾空,并完成高难度空中动作。

循环赛阶段即未能获得小组第一,也未能成为成绩最好小组第二的男子冰球队将进入附加赛,争夺四分之一决赛的参赛资格。

自由式滑雪女子坡面障碍技巧的决赛顺延至今天(15日),原定于今天的男子坡面障碍技巧决赛延至明天(16日)。

自由式滑雪 – 谷爱凌冲击坡面障碍技巧金牌

自由式滑雪女子坡面障碍技巧的决赛因天气延期,谷爱凌将在这个项目上冲击她在北京冬奥会上的第二枚金牌,如果成功,她将为中国赢得这个项目在冬奥会上的首金。

此外,爱沙尼亚名将西尔达鲁、挪威选手约翰妮·基利、法国选手泰丝·勒德等著名选手均闯进了决赛,特别是西尔达鲁实力雄厚,同样拥有冲金的实力。

单板滑雪 – 男女大跳台

上个月,加拿大的马克·麦克莫里斯在阿斯彭举行的2022年世界极限运动会上获得了他的第10枚金牌。他是大跳台卫冕世界冠军,还在2014年和2018年冬奥会获得了两枚坡面障碍技巧赛的铜牌。队友马克斯·帕罗特有望和他的加拿大队友一起冲击领奖台。在资格赛中,马克斯·帕罗特凭借第1跳和第2跳的出色表现,以总分164.75分位居第一。中国选手苏翊鸣以第五的身份晋级,麦克莫里斯位居第6。

美国选手杰米·安德森在阿斯彭举行的极限运动会上获得银牌,这样,她带着火热的状态来到了北京冬奥会的赛场。加拿大选手劳里·布劳因是卫冕世界冠军,在上届平昌冬奥会的坡面障碍赛上,她领先获得铜牌的佐伊·辛诺特一个身位,收获了银牌。澳大利亚的特丝·科迪在2021年世锦赛上排名第5,而英国选手凯蒂·奥默罗德希望在错过平昌冬奥会后,能够在北京赛场展示自己的风采。

冰壶– 男女比赛持续火热

在男子冰壶比赛中,将上演2021年世锦赛决赛的重演,世锦赛冠军、平昌冬奥会银牌得主瑞典队将迎战英国队。

穆亚特曾三次获得世锦赛奖牌,包括在与儿时好友詹·多德在混双比赛中获得的金牌,英国队对穆亚特寄予了厚望。几个月前,穆亚特和他的队友在世锦赛决赛中5-10输给瑞典,收获了银牌。2021年末,苏格兰队以8比5击败瑞典队夺得欧锦赛冠军,成功复仇。

平昌冬奥会上排名第四的加拿大男子冰壶队将迎来两场比赛,上午与东道主中国队对决,晚上与ROC队对决。而英国女子冰壶队将与日本和瑞典队交锋。

花样滑冰 - ROC选手统治女子单人滑

ROC女子运动员近年来主导着女子单人滑项目。坦白来讲,ROC选手横扫女子单人滑领奖台是很有可能出现的场景。

不过,在短节目比赛(18:00)中,别国选手还是有机会和ROC选手掰掰手腕的,因为在女子单人滑短节目比赛中,不允许加入四周跳动作。

短节目比赛中,美国名将刘美贤、2020年洛桑冬青奥会女子单人滑冠军、韩国选手刘永(韩国),日本选手樋口新叶都已经能够完成阿克塞尔三周跳。在自由滑比赛开始前,她们有可能跻身前三。

马德琳·希扎斯在2021年世锦赛上的最终排名是13位,这只是她第二次参加成年组国际大赛。这位18岁的小将在2022年赢得了个人首个加拿大冠军。

高山滑雪(滑降)- 戈吉亚、古特-贝赫拉米、莱德茨卡

意大利名将索菲亚·戈吉亚是女子滑降项目夺冠热门(11:00)。虽然戈吉亚在2021年1月经历了威胁膝伤的伤病,但是她最终依旧摘得2020/21赛季世界杯滑降总冠军。北京冬奥会前,她也参加了2021/22赛季半赛季的比赛,取得了不错的成绩。

瑞士的科琳·苏特和拉拉·古特-贝赫拉米在高吉亚缺席的2021年世锦赛山分别斩获滑降金牌和铜牌,那场比赛中,2018年平昌冬奥会超级大回转冠军埃斯特·莱德茨卡最终位居第四。此前,拉德茨卡会率先在2月8日完成了单板平行大回转实现了卫冕,之后2月11日参加子高山滑雪超级大回转的比赛。意大利人还有望在滑降项目上带来惊喜。

穆亚特领衔英国队 照片出自: @Ian MacNicol

2月15日赛程

高山滑雪

11:00–12:59: 女子滑降 – 奖牌

雪车

20:15: 男子双人预赛 3

21:50: 男子双人预赛 4 – 奖牌

冬季两项

17:00–18:15: 男子4x7.5公里接力 – 奖牌

冰壶

09:05: 男子循环赛 9: ROC VS 挪威; 加拿大 VS 中国; 瑞士 VS 美国; 瑞典 VS 丹麦

14:05: 女子循环赛 9: 中国 VS ROC; 瑞典 VS 丹麦; 美国 VS 瑞士; 英国 VS 日本

20:05: 男子循环赛 10: 瑞典 VS 英国; 意大利 VS 美国; 挪威 VS 中国; ROC VS 加拿大

花样滑冰

18:08-22:25:女子单人滑 – 短节目

自由式滑雪

9:30-9:55: 女子坡面障碍技巧决赛第1轮

9:57-10:22: 女子坡面障碍技巧决赛第2轮

10:24-10:49: 女子坡面障碍技巧决赛第3轮 – 奖牌

12:30-13:30: 男子坡面障碍技巧资格赛第1轮

13:32-14:32: 男子坡面障碍技巧资格赛第2轮

19:00-19:40: 男子空中技巧资格赛第1轮

19:45-20:15: 男子空中技巧资格赛第2轮

冰球

12:10: 男子晋级资格赛

北欧两项

15:00-15:35: 个人-跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里试跳轮

16:00-16:51: 个人-跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里比赛轮

19:00-19:35: 个人-跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 越野滑雪 – 奖牌

单板滑雪

9:30-9:50: 女子大跳台决赛第1轮

9:52-10:12: 女子大跳台决赛第2轮

10:15-10:35: 女子大跳台决赛第3轮 – 奖牌

13:00-13:20: 男子大跳台决赛第1轮

13:22-13:42: 男子大跳台决赛第2轮

13:45-14:05: 男子大跳台决赛第3轮 – 奖牌

速度滑冰

14:30-14:42: 女子团体追逐半决赛

14:52-15:04: 男子团体追逐半决赛

15:24-15:30: 女子团体追逐决赛 D

15:30-15:36: 女子团体追逐决赛 C

15:43-15:49: 男子团体追逐决赛 D

15:49-15:55: 男子团体追逐决赛 C

16:22-16:28: 女子团体追逐决赛 B – 奖牌

16:28-16:34: 女子团体追逐决赛 A – 奖牌

16:41-16:47: 男子团体追逐决赛 B – 奖牌

16:47-16:53: 男子团体追逐决赛 A – 奖牌

观赛指南

