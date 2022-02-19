2月20日前瞻：北京冬奥会最后5金 闭幕式晚间上演

北京冬奥会最后5枚奖牌将会在闭幕式开始前找到自己的主人。原定于19日举行的高山滑雪混合团体赛由于天气原因延期至20日上午。当日下午，花样滑冰还将完成本届赛事的最后一次亮相，参加答谢表演（12:00 - 14:30）。

雪车 - 德国选手继续主导四人雪车？

过去七届冬奥会上，德国选手五次赢得四人雪车项目冠军，其中第一次还要追溯到1994年利勒哈默尔冬奥会。

从本赛季世界杯战绩来看，德国队很可能会继续站在四人雪车最高领奖台上。德国队从2018年平昌冬奥会开始一直在该项目上表现强势。

北京冬奥会四人雪车项目值得关注的选手是弗朗西斯科·弗雷德里希，他在平昌冬奥会斩获两金，在世锦赛上也摘得13冠。

冰球- 芬兰大战ROC

在18日的男子冰球半决赛中，ROC与瑞典队鏖战至“点球大战”第8轮，阿尔谢尼·格里秋克打进制胜一球，帮助ROC队绝杀对手，挺进决赛。芬兰队则是在半决赛中凭借第一节补射和最后时刻的打空门，以2比0战胜斯洛伐克。

芬兰队时隔16年再次闯入冬奥会的决赛，他们目前排名世界第2，此前在冬奥会上斩获过2银4铜。这次，他们将向期盼已久的首枚冰球冬奥金牌发起冲击，但对手却是强大的卫冕冠军ROC队。

冰壶-日本英国会师女子决赛

在此前的半决赛中，英国队以12:11战胜卫冕冠军瑞典队，挺进了决赛。在本届冬奥会上，英国代表团到目前为止除了在冰壶比赛中收获了男子银牌，还未能在其它项目的比赛中登上领奖台。此前，英国女子冰壶队曾在2002年盐湖城冬奥会上夺得过金牌，这次他们能否重新染指冬奥冠军？

日本队是在半决赛中8:6淘汰了瑞士队，历史首次挺进冬奥会冰壶决赛。她们在平昌冬奥会上收获的铜牌是在该项目上的最好成绩，无论这场决赛的结果怎样，日本女子冰壶已经再次创造了历史。

20日赛程

雪车

9:30-10:30: 男子4人第3轮

11:20-12:10: 男子4人第4轮

越野滑雪 14:30-16:30: 女子30公里集体出发自由技术

冰壶 9:05: 女子金牌决赛 日本VS英国

冰球12:10: 男子决赛 芬兰 VS ROC

高山滑雪

9:00: 混合团体 1/8 决赛

9:40: 混合团体 1/4 决赛

10:09: 混合团体 半决赛

10:28: 混合团体小决赛

10:37: 混合团体大决赛

花样滑冰12:00-14:30: 答谢表演

观赛指南

从开幕式到比赛，奥林匹克广播官方合作伙伴将为您带来赛事转播。