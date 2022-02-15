北京冬奥会2月16日前瞻：短道速滑5000米接力中国再出发

2月16日将产生8枚金牌，原计划在15日举行的自由式滑雪男子坡面障碍技巧的决赛延至16日展开。此外，女子冰球将决出季军（19:30），男子冰球1/4决赛也将展开。

自由式滑雪 - 马克西姆·布罗夫冲击个人首金

男子空中技巧决赛（19:00）将打响，两届世锦赛冠军得主马克西姆·布罗夫（ROC）是夺冠热门。

布罗夫的同胞帕维尔·克罗托夫（世锦赛季军），哥哥伊利亚·布罗夫同样也将参赛。当然，冬奥会卫冕冠军乌克兰选手奥莱克桑德·阿布拉门科也不会缺席。

33岁的阿布拉门科将参加个人第五届冬奥会，他在2006年都灵冬奥会完成首秀的时候才17岁。

中国名将贾宗洋在2014年索契冬奥斩获铜牌，在2018年平昌冬奥会收获银牌。这一次，他能否在主场更进一步呢？

当天还有男子坡面障碍技巧的决赛，

短道速滑 - 中国能否击破匈牙利的卫冕之梦？

平昌冬奥会上，匈牙利队赢得男子5000米接力金牌令该国陷入疯狂。那枚奖牌是匈牙利历史上第一枚冬奥会金牌，也是自1980年普莱西德湖冬奥会之后，匈牙利代表团收获的第一枚冬奥会奖牌。

匈牙利队内的刘氏兄弟刘少林、刘少昂有望再次带领匈牙利队登上领奖台（20:32）。

刘氏兄弟在中国拥有大批粉丝的支持，这会对他们的发挥有帮助。但是不要忘记，东道主中国队实力同样不俗。平昌冬奥会上，中国队摘得男子5000米银牌。

北京冬奥会赛场上，双方的再次对决值得期待。

2月16日赛程

高山滑雪

10:15-12:10: 男子回转第1轮

13:45-15:39: 男子回转第2轮 – 奖牌

冬季两项 15:45-17:00: 女子4x6公里接力– 奖牌

越野滑雪

17:00-17:40: 女子团体短距离传统技术半决赛

17:40-18:30: 男子团体短距离传统技术半决赛

19:00-19:20: 女子团体短距离传统技术决赛 – 奖牌

19:30-20:00: 男子团体短距离传统技术决赛 – 奖牌

冰壶

9:05: 女子循环赛10: 加拿大 vs 美国; 瑞士 vs 韩国; 中国 vs 英国

14:05: 男子循环赛11: 中国 vs 瑞士；英国 vs ROC; 意大利 vs 丹麦

20:05: 女子循环赛11: 韩国 vs 丹麦; 日本 vs 美国; ROC vs 瑞典n; 加拿大 vs 中国

自由式滑雪

09:30-09:55: 男子坡面障碍技巧决赛 第1轮

09:57-10:22: 男子坡面障碍技巧决赛 第2轮

10:24-10:50: 男子坡面障碍技巧决赛 第3轮 – 奖牌

19:00-19:55: 男子空中技巧决赛 第1轮

20:00-20:15: 男子空中技巧决赛 第2轮 – 奖牌

冰球

12:10: 男子1/4决赛

14:00: 男子1/4决赛

16:40: 男子1/4决赛

19:30: 女子铜牌赛 – 奖牌

21:30: 男子1/4决赛

短道速滑

19:30-20:00: 女子1500米 – 1/4决赛

20:15-20:30: 女子1500m – 半决赛

20:32-20:44: 男子5000米接力- 决赛B

20:44-20:57: 男子5000米接力- 决赛A – 奖牌

21:11-21:18: 女子1500米 - 决赛 B

21:18-21:26: 女子1500米- 决赛 B– 奖牌

观赛指南

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