北京冬奥会2月9日前瞻：任子威冲击短道1500米金牌

今天，各项比赛中将会决出6枚金牌，其中包括单板滑雪女子障碍追逐（决赛将于14:30开始），英国选手夏洛特·班克斯、澳大利亚贝尔·布罗克霍夫和意大利人米凱拉·莫約利都有望冲击金牌荣誉。男子自由式滑雪大跳台决赛（11:00）是另外一项备受瞩目的奖牌赛。

单板滑雪U型场地技巧预赛战幕拉开（12:30 - 14:10），平野步梦、户冢优斗、平野流佳和斯科蒂·詹姆斯是男子比赛的有力竞争者，而在女子比赛中，我们需要关注中国选手蔡雪桐和刘佳宇。

短道速滑 - 任子威目标主场夺金

目前短道速滑男子1500米项目最强选手非中国名将任子威莫属。在男子1000米和混合接力赛中获得两枚金牌后，他有望获得第三金。

2018年平昌冬奥会上赢得一枚接力银牌的任子威通过本赛季世界杯两站赛事上斩获的男子1500米冠军，赢得这个项目的总冠军。今日该项目将迎来决赛，任子威能否在主场观众的助威中勇夺金牌值得期待。

不要忽视刘少林的存在，匈牙利名将在中国同样拥有众多粉丝，2018年冬奥会位居该项目第5的他在本赛季世界杯赛场状态不俗。

高山滑雪 - 席弗琳是女子回转夺冠热门

女子回转（10:15，13:45）是最受瞩目的高山滑雪比赛，所有人都想看到米凯拉·席弗琳能否重夺该项目冠军。

席弗琳是2014年冬奥会女子回转冠军，但是2018年平昌冬奥会上，作为夺冠热门的她却出人意料的位居第四名。在该项目上，席弗琳是世锦赛四金得主，同时数次斩获世界杯分站赛冠军和奖牌。只是她在7日的北京冬奥首秀上表现令人失望，在第1轮就被淘汰出局。

卡塔琳娜·莱恩斯博格和佩特拉·弗尔霍娃将再次成为美国巨星登顶的拦路虎。

冰球 - 男子冰球赛事开赛

男子冰球赛事今日拉开战幕。原本人们期待自2014年之后再次看到NHL球员亮相冬奥会赛场，但是最终因为疫情导致赛程冲突，NHL球员最终无缘北京冬奥会。

由大陆冰球联赛（KHL）球星领衔的ROC队将在揭幕战中对阵瑞士队（16:40）。身为2018年平昌冬奥会冠军的ROC队是本届赛事夺冠热门。

2月9日赛程（北京时间）

高山滑雪

10:15–11:50：女子回转第1滑

13:45–15:29：女子回转第2滑（奖牌）

冰壶

20:05: 男子循环赛

丹麦 Vs 加拿大

美国 Vs ROC

挪威 Vs 瑞士

中国 Vs 瑞典

自由式滑雪

11:00–12:05：男子自由式滑雪大跳台决赛

冰球

16:40: 男子B组

ROC Vs 瑞士

21:10: 男子B组

捷克 Vs 丹麦

雪橇

20:20–20:56： 双人雪橇第1滑

双人雪橇第1滑 21:35–22:14：双人雪橇第2滑（奖牌）

北欧两项

16:00–16:51： 个人标准台/10公里 - 跳台滑雪

个人标准台/10公里 - 跳台滑雪 19:00–19:35：个人标准台/10公里 - 越野滑雪（奖牌）

单板滑雪

9:30 - 10:19: 女子U型场地资格赛第1轮

10:21 - 11:10: 女子U型场地资格赛第2轮

11:00 - 11:45: 单板滑雪女子障碍追逐资格赛第1滑

11:55 - 12:25: 单板滑雪女子障碍追逐资格赛第2滑

12:30 - 13:19: 单板滑雪男子U型场地技巧资格赛第1轮

13:21 - 14:10: 单板滑雪男子U型场地技巧资格赛第2轮

14:30 - 15:04: 单板滑雪女子障碍追逐1/8决赛

15:07 - 15:25: 单板滑雪女子障碍追逐1/4决赛

15:28 - 15:38: 单板滑雪女子障碍追逐半决赛

15:45: 单板滑雪女子障碍追逐小决赛

小决赛后: 单板滑雪女子障碍追逐金牌决赛

短道速滑

19:00 - 19:30: 男子1500米 1/4决赛

19:44 - 20:16: 女子1000米 预赛

20:29 - 20:44: 男子1500m半决赛

20:45 - 20:59: 女子3000米接力半决赛

21:13 - 21:20: 男子1500米决赛B

21:20 - 21:28: 男子1500m决赛 A（奖牌）

观赛指南