北京冬奥会2月19日前瞻：隋文静/韩聪冲击双人滑金牌

2022年北京冬奥会倒数第二天，将有8个项目决出金牌（另外还有两场铜牌赛）。花样滑冰双人滑自由滑的比赛无疑是中国观众关注的焦点，中国组合隋文静/韩聪有望在这个项目上冲击金牌。

花样滑冰 - 隋文静/韩聪能否摘金？

花样滑冰比赛也将落下帷幕，最后一个项目——双人滑自由滑比赛（19:00）将于今日进行。在短节目中，韩聪/隋文静表演的《碟中碟》得到了84.41分，全场第一。第2至第4的组合被ROC包揽，分别是塔拉索娃/莫洛佐夫、米希娜/加利亚莫夫 、博伊科娃/科兹洛夫斯基，彭程/金杨排大第5位。

在主场观众的助威中，韩聪/隋文静能否在自由滑比赛中从ROC选手的围剿中成功突围并夺冠？中国两对组合与ROC选手之间的争夺将会成为北京冬奥会花滑双人滑的主旋律。

自由式滑雪-男子U型场地技巧决赛

美国选手戴维·怀斯是历史上唯一获得过自由式滑雪半型场地技巧冬奥会金牌的运动员。在资格赛中，他以89.00排名第4晋级。他今天将有机会再次卫冕夺冠。这样的话，他将是自2014年索契冬奥会首次引入这个项目以来，连续第三次夺金。

越野滑雪 - 男子长距离名将蓄势待发

ROC的亚历山大·博尔舒诺夫是2020/21世界杯长距离项目总冠军和越野滑雪世界杯年度总冠军得主。今日的男子50公里自由技术比赛中，他无疑是夺金最大热门。

身为2021年滑雪巡回赛冠军的他在2018年平昌冬奥会上赢得50公里银牌，当时他参加的是传统技术比赛。2021年世锦赛上，博尔舒诺夫位居挪威选手埃米尔·艾弗森之后收获银牌，另一位挪威选手西芒·赫格斯塔德·克吕格尔摘得铜牌。两位挪威选手将是博尔舒诺夫夺冠道路上的最大对手。

2月19日赛程

高山滑雪

11:00-11:44: 混合团体 1/8 决赛

11:47-12:10: 混合团体 1/4 决赛

12:14-12:29: 混合团体 半决赛

12:37-12:43: 混合团体小决赛 – 铜牌

12:46-12:54: 混合团体大决赛l –金牌赛

雪车

9:30-10:30: 男子4人雪车第1轮

11:05-12:05: 男子4人雪车第2轮

20:00-20:45: 男子双人雪车第3轮

21:30-22:15: 男子双人雪车第4轮 – 奖牌

越野滑雪

15:00-15:45: 男子50公里集体出发 自由技术 – 奖牌

冰壶

14:05: 男子金牌决赛 – 奖牌

20:05: 女子铜牌赛 – 奖牌

自由式滑雪

9:30-9:55: 男子U型场地技巧决赛第1轮

9:57-10:22: 男子U型场地技巧决赛第2轮

10:24-10:49: 男子U型场地技巧决赛第3轮 – 奖牌

花样滑冰

19:08-21:53: 双人滑 - 自由滑 – 奖牌

冰球

21:10: 男子铜版赛 – 奖牌

速度滑冰

15:00-15:30: 男子集体出发半决赛

15:45-16:15: 女子集体出发半决赛

16:30-16:45: 男子集体出发决赛 – 奖牌

17:00-17:15: 女子集体出发决赛 – 奖牌*

观赛指南

从开幕式到比赛，奥林匹克广播官方合作伙伴将为您带来赛事转播。