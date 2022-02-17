北京冬奥会2月18日前瞻：谷爱凌再冲金牌 韩聪/隋文静亮相双人滑

2月18日，北京冬奥会将产生5枚金牌。此外，男子冰壶赛场还将决出铜牌获得者。其中最值得我们关注的就是谷爱凌冲击U型场地技巧比赛的金牌，另外，韩聪/隋文静还将在花样滑冰双人滑比赛中表演他们的短节目。另外，冬季两项女子12.5公里集体出发的比赛因天气原因提前至18日举行。

女子自由式滑雪 - 谷爱凌冲击第三枚奖牌

U型场地技巧的决赛即将打响，在资格赛中，中国选手谷爱凌的两轮滑行都是最高分，最终以第一名的成绩晋级决赛。谷爱凌在2021/22赛季以四连冠的方式夺得该项目世界杯水晶球奖杯。在冬奥会的赛场，这位18岁的中国小将毫无疑问是夺冠的最大热门。

此前，在获得坡面障碍技巧银牌后，谷爱凌在接受采访时表示自己的目标就是在本届冬奥会上能登上全部三项比赛的领奖台。

花样滑冰 - “葱桶”组合登场

冬奥会花样滑冰历史上，双人滑比赛很少最后进行。但是在北京冬奥会上，双人滑比赛压轴登场，18日当天将进行短节目的比赛。

这项运动当中最受瞩目的组合当属两届世锦赛冠军、平昌冬奥会亚军韩聪/隋文静组合。本赛季花滑大奖赛中，“葱桶”组合在加拿大和意大利站比赛中全部夺冠。北京冬奥会上，世锦赛冠军组合米什娜/加利亚莫夫将是隋文静/韩聪冲击金牌的最大对手。

雪车 - 女子双人大战

女子双人雪车今日打响，加拿大和德国是这个项目的主导力量，他们都有3对组合获得了北京冬奥会双人雪车比赛的资格。同时，他们在女子双人雪车世界排名的前10名选手中占有6席。德国队拥有世界排名第一的劳拉·诺尔特，而加拿大队的德布鲁因和辛西娅·阿皮亚在双人雪车和单人雪车的排名都前列前茅。

美国队也不容小视，虽然他们只有2对组合入围了北京冬奥会的双人雪车比赛，但他们阵中的埃拉娜·迈耶斯·泰勒和凯莉·汉弗莱斯在双人雪车排名中分列2、3位。此外，中国选手怀明明和应清将展示自己的风采。

18日的第一轮和第二轮比赛结果将决出参加19日奖牌赛（第三轮和第四轮）的选手。

2月18日赛程

雪车

20:00 - 20:43 : 女子双人预赛 1

21:30 - 22:15 - 女子双人预赛 2

冬季两项

15:00 - 15:45 : 女子12.5公里集体出发 - 奖牌

17:00 - 17:45 : 男子15公里集体出发 - 奖牌

冰壶

14:05 : 男子铜牌赛 加拿大 VS 美国 - 奖牌

20:05 : 女子半决赛 瑞典 VS 英国

20:05 : 女子半决赛 日本 VS 瑞士

自由式滑雪

9:30-9:55: 女子U型场地技巧决赛第1滑

9:57-10:22: 女子U型场地技巧决赛第2滑

10:24-10:49: 女子U型场地技巧决赛第3滑 - 奖牌

11:45-12:30: 男子障碍追逐资格赛

14:45-15:17: 男子障碍追逐 1/8 决赛

15:20-15:36: 男子障碍追逐 1/4 决赛

15:39-15:47: 男子障碍追逐半决赛

15:55: 男子障碍追逐小决赛

小决赛后: 男子障碍追逐大决赛 - 奖牌

花样滑冰

18:38-21:43: 双人滑- 短节目

冰球

12:10: 男子半决赛 荷兰 VS 斯洛文尼亚

21:10: 男子半决赛 ROC VS 瑞典

速度滑冰

16:30-17:40: 男子1000米 - 奖牌

*

观赛指南

从开幕式到比赛，奥林匹克广播官方合作伙伴将为您带来赛事转播。