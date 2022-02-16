北京冬奥会2月17日前瞻：谷爱凌征战U型场地技巧

17日将决出6个项目的奖牌。作为冬奥会赛场最受瞩目的比赛之一，花样滑冰女子单人滑将决出奖牌获得者。

冰球 - 美加女冰大战

女子国际冰球最经典的对决再次上演，这是自1998年女子冰球入奥后双方在6届冬奥会上的第5次决赛交锋。

由于采用IIHF新规则，因此北京冬奥会上不会出现平昌冬奥会美国队点球大战胜出夺冠的一幕。北京冬奥会冰球比赛的加时赛将会采用金球决胜制。

花样滑冰 - ROC能否包揽女单领奖台？

女子自由滑比赛将于18:00在首都体育馆拉开战幕。ROC女子花滑名将们能否包揽女子单人滑所有奖牌？ROC队参赛选手包括世界纪录保持者卡米拉·瓦里耶娃、世锦赛冠军安娜·谢尔巴科娃、世锦赛季军亚历山大·特鲁索娃，可谓阵容强大。

根据CAS的判决结果，瓦里耶娃将会继续参加2022年北京冬奥会的比赛。但是，她的比赛结果只是临时的，因为针对该运动员反兴奋剂检测结果的审理程序尚未完成。

其他选手中，日本选手坂本花织是两届全日本锦标赛冠军得主，这一次是她第二次参加冬奥会。2018年平昌冬奥会上，她位居第6，之后在2019年世锦赛上位居第5。在15日的短节目比赛中，她位居第3。除了21岁的坂本花织外，樋口新叶是2018年世锦赛亚军，短节目排名第5；刘永是2020年洛桑冬青奥会冠军，短节目排名第6；美国新星刘美贤在短节目排名第8，还有短节目排名第4的比利时选手勒娜·昂德里克斯，他们都有不俗的实力。

冰壶 - 循环赛落幕

男子（9:05）和女子（14:05）冰壶循环赛都将在今天落下帷幕，当天的重头戏是男子冰壶循环赛收官战加拿大对阵英国的比赛。

循环赛过后，排名前四的球队将会挺近半决赛。男子半决赛将在晚间进行（20:05 - 23:00），加拿大队、英国队、美国队、瑞典队将为保住前四的排名而努力。过去三届冬奥会上，瑞典男子冰壶队的成绩分别是第4、季军、亚军，毫无疑问，北京冬奥会上他们将会力争再进一步，冲击金牌。

2月17日赛程

高山滑雪

10:30-12:00: 女子全能滑降

14:00-15:19: 女子全能回转 – 奖牌

冰壶

9:05: 男子循环赛12

丹麦 vs 美国

瑞典 vs 瑞士

加拿大 vs 英国

挪威 vs 意大利

14:05: 女子循环赛12

日本 vs 瑞士

ROC vs 英国

丹麦 vs 加拿大

韩国 vs 瑞典

20:05: 男子半决赛

20:05: 男子半决赛

自由式滑雪

9:30-10:19: 女子U型场地技巧资格赛 第1轮

10:21-11:10: 女子U型场地技巧资格赛 第2轮

11:30-12:15: 女子障碍追逐资格赛

12:30-13:19: 男子U型场地技巧资格赛 第1轮

13:21-14:10: 男子U型场地技巧资格赛 第2轮

14:00-14:32: 女子障碍追逐 1/8 决赛

14:35-14:51: 女子障碍追逐1/4 决赛

14:54-15:02: 女子障碍追逐1/8 决赛半决赛

15:10: 女子障碍追逐小决赛

小决赛后: 女子障碍追逐大决赛 – 奖牌

花样滑冰 18:08-21:57: 女子单人滑 - 自由滑 – 奖牌赛

冰球 12:10 - 女子决赛（加拿大 VS 美国） – 奖牌赛

北欧两项

15:00-15:35: 男子团体大跳台训练轮

16:00-16:40: 男子团体大跳台比赛轮

19:00-19:55: 男子团体越野滑雪4X5公里接力– 奖牌

速度滑冰 16:30-17:42: 女子1000米 – 奖牌

观赛指南

从开幕式到比赛，奥林匹克广播官方合作伙伴将为您带来赛事转播。