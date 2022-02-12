北京冬奥会2月13日前瞻：谷爱凌徐梦桃再度亮相 武大靖期待卫冕

冬奥会赛程过半，比赛进入第9天，今天将有7个项目决出奖牌获得者。

今天还将见证女子单人雪车比赛（9:30 - 11:45）的冬奥首秀。这个项目加入后，冬奥会雪车竞赛项目达到了男女平等，各2个项目。另外，武大靖将在今天力争卫冕冬奥会短道速滑男子500米金牌。下面是13日重点比赛：

自由式滑雪 - 女子坡面障碍技巧和女子空中技巧预赛

这两个项目均为东道主优势项目。坡面障碍技巧项目上，谷爱凌是该项目2021年世锦赛和极限运动会的冠军得主。虽然本赛季她在世界杯猛犸山站和DEW巡回赛上均获得该项目亚军，但是北京冬奥会赛场上，主场作战的她有望激发出全部潜能。

女子空中技巧项目上，本赛季收获2金1银1铜，排名世界第一的徐梦桃第四次参加冬奥会目标只有一个——摘得期待已久的金牌。平昌冬奥会季军孔凡钰在本赛季世界赛场也登上过最高领奖台。

雪车 - 女单奥运首秀

今天又有一项比赛将在冬奥会上完成首秀——雪车女单比赛（9:30-10:13；11:00-11:45）。

单人雪车与其它雪车项目的比赛相似。顾名思义，雪车上只有一名运动员。这样，冬奥会的男子和女子雪车比赛都有两个项目的比赛。许多天才选手都梦想夺得这枚历史性的金牌，但他们必须先通过预赛。

加拿大选手克里斯蒂娜·德·布鲁因是值得关注的选手，她在今年年初的单人雪车比赛中获得金牌。她的同胞辛西娅·阿皮亚也不可低估，很可能以领先的成绩登上领奖台。此外，参赛者还有澳大利亚选手布里·沃克、德国选手劳拉·诺尔特、美国选手凯莉·汉弗莱斯和埃拉娜·迈耶斯·泰勒，他们都很有挑战性。这枚冬奥会历史性的金牌之争将充满悬念。

冰壶-中国冰壶一日三战

男子和女子冰壶循环赛进入最后阶段，中国队将迎来三场比赛。

早上9:05，中国男队将迎来与英国队的比赛。中国女队将在下午14:05迎战韩国队，而中国男队在晚间20:05还有与美国队的比赛。

冰球 - 北欧球队强强对话

男子冰球C组预赛中芬兰队和瑞典队交锋（16:40 -18:55）这场比赛除了是两支北欧球队的交锋以外，还有可能是小组第一的争夺战。同组另外两支球队是斯洛伐克和拉脱维亚。即使没有NHL球员，拥有强大冰球联赛的芬兰和瑞典阵容同样不容小觑。

在A组中，加拿大是冬奥会男子冰球金牌大户，他们将迎来东道主中国队（21:10），而美国将在21:10的比赛中迎战德国。

2月13日赛程

高山滑雪

10:15-12:15: 男子大回转第1轮

13:45-15:49: 男子大回转第2轮 - 奖牌赛

雪车

9:30-10:13: 女子单人第1轮

11:00-11:45: 女子单人第2轮

冬季两项

17:00-17:40: 女子10公里追逐 - 奖牌赛

18:45-19:25: 男子12.5公里追逐t - 奖牌赛

越野滑雪

15:00-16:40: 男子 4 x 10公里接力 - 奖牌赛

冰壶

9:05: 男子循环赛6

挪威 Vs 瑞典

中国 Vs 英国

美国 Vs 加拿大

意大利 Vs ROC

14:05: 女子循环赛6

丹麦 Vs 英国

美国 Vs 瑞典

韩国 Vs 中国

瑞士 Vs 加拿大

20:05: 男子循环赛7

英国 Vs 丹麦

瑞士 Vs 意大利

中国 Vs 美国

自由式滑雪

10:00-12:00: 女子坡面障碍资格赛第1轮、第2轮

19:00-120:15 女子空中技巧资格赛

冰球

12:10: 男子 C组 斯洛文尼亚 Vs 拉脱维亚

16:40: 男子 C组 芬兰 Vs 瑞典

21:10: 男子 A组 中国Vs 加拿大 美国 Vs 德国

速度滑冰

21:00-21:26: 男子团体追逐资格赛

21:56-22:37: 女子500米 - 奖牌

短道速滑

19:00-19:12: 男子500米 - 1/4决赛

19:27-19:33: 男子500米 - 半决赛

19:35-19:44: 女子3000米接力 B组决赛

19:44-19:55: 女子3000米接力 A组决赛- 奖牌赛

20:09-20:14: 男子500米 - B组决赛

20:14-20:19: 男子500米 - A组决赛 - 奖牌赛

观赛指南