2月16日看点前瞻：短道速滑迎收官，贾宗洋、齐广璞男子空中技巧再冲金

短道速滑

短道速滑女子1500米比赛中，中国队有张雨婷、韩雨桐、张楚桐三位选手参赛。

面对舒尔廷、丰塔纳、崔玟桢等顶尖选手，中国姑娘虽然夺金把握不大，但仍希望她们能从1/4决赛闯进最后的决赛，争取站上领奖台。

相比而言，武大靖、任子威领衔的中国男队冲击男子5000米接力金牌的希望更大。对于中国队来说，必须“稳”字当头，勇敢冲锋。与韩国、意大利、ROC、加拿大队的这场接力决赛，势必是一场恶仗，大家实力相当，都有希望问鼎。

贾宗洋能否摘得金牌？ 照片出自： 2022 Getty Images

自由式滑雪 - 空中技巧

冬奥会“四朝元老”齐广璞和贾宗洋16日将向自由式滑雪男子空中技巧冠军全力出击，志在将混合团体的银牌换一种颜色。贾宗洋是这个项目的索契冬奥会季军、平昌冬奥会亚军，自然希望在家门口更进一步。齐广璞在北京冬奥会状态不错，在收获混合团体银牌后他就表示，要在个人赛中放手一搏。

中国男子冰球队 照片出自： geGETTY IMAGES

其它

当天还将产生高山滑雪男子回转金牌，中国队的徐铭甫、张洋铭将力争赛出好成绩。唐佳琳领衔的中国队将在冬季两项女子4×6公里接力决赛中全力以赴。

另外三枚金牌将在自由式滑雪男子坡面障碍技巧、越野滑雪男子团体和女子团体短距离（传统技术）中产生。

冰壶赛场上，中国男队和女队都将迎来循环赛收官战，男队将迎战瑞士队，女队一日两赛，先后对阵英国队和加拿大队。

冰球方面，女子冰球将上演铜牌战，争夺双方为芬兰队和瑞士队；男子冰球将迎来1/4决赛。

（选自：新华社）