保罗·加索尔展望2022年NBA决赛：我更喜欢勇士，但是凯尔特人有机会

保罗·加索尔可谓是最能代表奥林匹克运动价值观的运动员之一，无论是在赛场上还是赛场下。

在赛场上，征战过5届奥运会的他斩获3枚奖牌（2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运会银牌，2016年里约奥运会铜牌），成为篮球运动中真正的传奇巨星。

2020年东京奥运会后宣布退役的加索尔在远离赛场的日子里作为父亲、国际奥委会运动员委员会委员、联合国儿童基金会大使以及加索尔基金会（其目标是根除儿童肥胖）创始人，依然过着积极而忙碌的生活。

尽管如此，这位拥有两枚NBA总冠军戒指的西班牙篮球巨星依然腾出时间于2022年5月31日和国际奥委会主席托马斯·巴赫先生一起做客Olympic Channel位于马德里的总部。

期间他来到了我们的演播室接受了短暂的专访，谈到了自己的新生活以及当下最火的的篮球话题——NBA总决赛。

对于即将展开的总决赛金州勇士和波士顿凯尔特人队的较量，拥有NBA夺冠经历的加索尔很愿意发表自己的观点，还给出了自己的冠军预测。

保罗·加索尔预测2022年NBA总冠军：勇士还是凯尔特人?

“这将是非常有意思的系列赛。”

这是加索尔在被问到本赛季总决赛观点时说的第一句话。

加索尔继续说道：“我倾向于勇士队多一点，因为勇士队有（夺冠）经验，他们的球员实力都很强，这些球员身体健康。所以，要想击败这样一支勇士队是非常难的。”

参加NBA总决赛对于一位球员而言是怎样的感觉，保罗·加索尔非常清楚，他也很清楚总决赛失利是怎样的体验。效力洛杉矶湖人队时，3次参加NBA总决赛的他2次夺得冠军。没有夺冠那次是在2008年，当时他们输给的对手正是波士顿凯尔特人队。

“如果要说哪支球队能够击败勇士队的话，我猜凯尔特人队是有机会的。他们也打的非常好，球队天赋很高，所以我不会看衰他们。但是在两支球队之间，我还是认为勇士队会更占上峰，这个总决赛系列将会非常精彩。”

“参加总决赛对于球员而言可能是一生仅有一次的机会。对于目前这支凯尔特人队的的大多数球员而言，今年可能是他们第一次参加总决赛。这也是为什么说第一次参加总决赛若想取得成功是一大挑战的原因，因为有很多东西需要去应对，这也是我认为勇士队占上风的原因，另外他们还有主场优势”，加索尔解释道。

保罗·加索尔做客Olympic Channel总部接受采访 照片出自： Olympics.com

科比·布莱恩特之于杰森·塔图姆的传承

虽然在关于预测上，加索尔倾向于勇士队，但是他和凯尔特人队也有些许关联，这份关联超越了篮球比赛本身。

毫无疑问，杰森·塔图姆是目前这支凯尔特人队的招牌明星，而他曾经是和加索尔以“兄弟”相称的已故篮球巨星科比·布莱恩特的“门徒”。

加索尔说道：“我特别喜欢看到科比给这些年轻球员带来的影响。他激励并鼓励了扬尼斯·阿德托昆博勇夺MVP和NBA总冠军。”

“对于德文·布克、杰森·塔图姆也是一样的。他还和科怀·伦纳德一起练过，后者又是保罗·乔治的队友等等。科比和很多年轻球员一起练过，他给他们带来的激励对于他们的发展而言是非常有意义的。”

“还有安东尼·戴维斯，新冠爆发那一年湖人队西部决赛胜掘金队后，他想到了科比。这种事情是非常感人的，让我深受感动，看到我的大哥激励了这么多人。效力于凯尔特人的塔图姆（在东决）戴上了紫金色科比护肘，天啊，那简直太美妙了。我当时也感到经验，这就是科比对于他影响的体现吧。”

谈伊姆·乌度卡创造历史

除了聊球员，加索尔还谈到了凯尔特人队主教练伊姆·乌度卡，后者成为首位带队闯进NBA总决赛的非洲教练。

加索尔表示：“我为他感到特别开心。他是一个伟大的人，伟大的教练。”

“我在马刺效力的三年时间里，他一直是队里的助理教练。那段时间，我们的关系非常密切。看到他能够有机会执教这样一支优秀的球队，将球队的实力带到新的高度，我感到很开心。”

“他们这个赛季开局很艰难，当时根本看不出来他们最后能打得这么好。球队有些不合拍，确实出了问题。但是他们选择面对问题、解决了问题。从那时开始，球队就真正起飞了。现在他们进了总决赛，有机会赢得总冠军，这有点让人难以置信。”

“当然了，作为湖人大家族的一员，看到凯尔特人有机会再夺冠军，我不能表现的太兴奋（笑）。但是与此同时，我为乌度卡和他的团队、助教感到开心。很开心他成为首位执教NBA、执教NBA总决赛球队的非洲教练。”

保罗·加索尔NBA生涯回顾