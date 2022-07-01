通往巴黎2024之路：足球奥运资格体系详解

足球是奥运会竞赛项目当中历史最悠久的运动项目之一，自1900年开始就成为奥运会正式竞赛项目。此后除1932年洛杉矶奥运会之外，从未缺席过任何一届奥运会。女足比赛从1996年亚特兰大奥运会开始登上奥林匹克赛场。

2024年巴黎奥运会足球赛事重返见证这项运动奥运首秀城市，比赛将于开幕式前两天（6月24日）提前开赛。届时，将会有28支球队参赛（12支女足球队+16支男足球队），数量和2020年东京奥运会相比保持不变。巴黎奥运会足球比赛将会在6座球场进行。

通过本文了解2024年巴黎奥运会足球参赛资格的详细信息。

芬兰门将奥拉维·拉克索宁在1952年赫尔辛基奥运会上未能阻止奥地利球员点球得分

参赛球队数量

女足

将会有12支女足球队，合计216位球员（每支球队18人）参加2024年巴黎奥运会女足赛事的争夺。东道主法国将会锁定一个席位。

男子

将会有16支女足球队，合计288位球员（每支球队18人）参加2024年巴黎奥运会男足赛事的争夺。东道主法国将会锁定一个席位。获得其余15个席位的国家和地区奥委会（NOC）将通过奥运预选赛产生。

年龄限制

2024年巴黎奥运会女足比赛以及奥运预选赛对于球员年龄没有限制。

男足方面，巴黎奥运会男组奥运预选赛和正赛均要求参赛男子球员最早出生日期不得早于2001年1月1日（即参加奥运会时年龄不得超过23岁）。但是，每支球队可以加入3位超龄球员，但是每支球队的球员数量不得超过18人。

加拿大女足球员在2020年东京奥运会期间在横滨国际球场的比赛前合影留念 照片出自： NAOMI BAKER/GETTY IMAGES

晋级体系

2024年巴黎奥运会预选赛赛事必须由国际足联和相应的洲际足联联合组织：

非洲 (CAF - 非洲足联)

(CAF - 非洲足联) 中北美和加勒比海地区 (CONCACAF - 中北美和加勒比海地区足联)

(CONCACAF - 中北美和加勒比海地区足联) 南美洲 (CONMEBOL - 南美洲足联联合会)

(CONMEBOL - 南美洲足联联合会) 亚洲 (AFC - 亚洲足球联合会)

(AFC - 亚洲足球联合会) 欧洲 (UEFA - 欧洲足球联合会)

(UEFA - 欧洲足球联合会) 大洋洲 (OFC - 大洋洲足球联合会)

点球大战击败德国队夺得冠军后，巴西队的内马尔和门将维威尔顿庆祝胜利 照片出自： 2016 Getty Images

席位分配和赛程

女足

2024年巴黎奥运会12支奥运会参赛女足球队将通过以下预选赛产生：

非洲: 2个席位 - 赛事待定

2个席位 - 赛事待定 中北美加勒比海地区: 2个席位将通过2022年7月4日至18日在墨西哥举行的中北美加勒比海地区女足锦标赛产生。

2个席位将通过2022年7月4日至18日在墨西哥举行的中北美加勒比海地区女足锦标赛产生。 南美洲: 2个席位 - 赛事待定

2个席位 - 赛事待定 亚洲: 2个席位 - 赛事待定

2个席位 - 赛事待定 欧洲: 2个席位 - 赛事待定

2个席位 - 赛事待定 大洋洲: 1个席位 - 赛事待定

1个席位 - 赛事待定 东道主 法国: 1个席位

男足

2024年巴黎奥运会16支奥运会参赛男足球队将通过以下预选赛产生：

非洲: 3.5个席位 (第4个席位将通过和亚足联NOC的附加赛产生) - 赛事待定

3.5个席位 (第4个席位将通过和亚足联NOC的附加赛产生) - 赛事待定 中北美洲加勒比海地区: 2个席位将通过2022年6月18日至7月4日在东都拉斯举行的中北美加勒比海地区U-20锦标赛产生。

2个席位将通过2022年6月18日至7月4日在东都拉斯举行的中北美加勒比海地区U-20锦标赛产生。 南美洲: 2个席位 - 赛事待定

2个席位 - 赛事待定 亚洲: 3.5个席位 (第4个席位将通过和非洲足联NOC的附加赛产生) - 赛事待定

3.5个席位 (第4个席位将通过和非洲足联NOC的附加赛产生) - 赛事待定 欧洲: 3个席位 - 赛事待定

3个席位 - 赛事待定 大洋洲: 1个席位 - 赛事待定

1个席位 - 赛事待定 东道主 法国: 1个席位

非洲球队将和亚洲球队通过附加赛确定最终哪个大洲获得第4个参赛席位。

瑞典队的安妮卡·内斯沃尔德（4号）在1996年亚特兰大奥运会上带球突破中国队孙庆梅的防守

应该关注的足球名将

女足赛场，奥运4金得主美国队一直都是夺冠热门球队，梅根·拉皮诺伊是世界女足赛场上的巨星之一，2024年巴黎奥运会举行时，她将年满39岁。届时她将向个人第二枚奥运金牌发起冲击。

加拿大是奥运会女足卫冕冠军，她们将在巴黎奥运会上力争卫冕。巴西女足从1996年亚特兰大奥运会开始就从未缺席过奥运会的比赛，尽管她们将会缺少传奇球员弗尔米加，她们的实力依旧不可低估。队内前锋比娅·扎内拉托、德比尼亚实力不俗。

欧洲女足方面，东京奥运会亚军瑞典队在国际足联女足排名上位列第二，在领军球员艾玛·布莱克斯特纽斯的带领下，她们将力争再次夺得奥运会参赛资格。拥有2021年欧洲女足最佳球员阿莱克希娅·普特利亚斯的西班牙队实力不可小觑。东道主法国女足排名世界第三位，主场作战的她们实力定将会获得提升。

男足方面成功卫冕U-17世锦赛冠军的巴西队将会向奥运会三连冠发起冲击。东道主法国队的阿诺德·卡里姆恩多同样在U-17世锦赛上表现出色，单届赛事斩获5球。上赛季效力于朗斯的他还斩获了12粒法甲联赛进球。不要忘记法国足球巨星基利安·姆巴佩，他已经明确表达了自己对于参加巴黎奥运会的渴望，也已经获得了俱乐部的首肯。

意大利队的维菲雷德·吉格诺托在U-17世锦赛上斩获3粒进球，效力苏黎世俱乐部的他还收获了5粒联赛进球。他还代表瑞士队参加了欧足联国家联赛对阵德国队的比赛，并送出1记助攻。

梅西和罗纳尔迪尼奥于2008年北京冬奥会比赛期间拥抱 照片出自： 2008 Getty Images

2024年巴黎奥运会足球时间线

女足

待定：亚洲区预选赛

待定：非洲，待定

2022年7月4日-18日：中北美加勒比海地区女足锦标赛，墨西哥

待定：南美区预选赛

待定：大洋洲预选赛

待定：欧洲区预选赛

2023年9月：中北美加勒比海地区奥运会预选赛附加赛（赛制待定）

男足

2022年6月18日-7月4日：中北美加勒比海地区U-20锦标赛，洪都拉斯

待定：亚洲区预选赛

待定：非洲区预选赛

待定：南美区预选赛

待定：大洋洲预选赛

待定：欧洲区预选赛

待定：非洲和亚洲之间的洲际附加赛。

日期待定：国际足联将在2024年巴黎奥运会最后一场预选赛结束后两周内向所有获得2024年巴黎奥运会参赛资格的NOC发信确认席位

日期：待定：拥有2024年巴黎奥运会参赛资格的NOC确认席位使用情况的最后期限

日期待定：国际足联重新分配最终未确认使用的席位

2024年7月8日：巴黎2024体育报名截止

2024年7月24日至8月9日：巴黎奥运会男足、女足赛事比赛时间

2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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