通往巴黎2024之路：皮划艇激流回旋奥运资格体系详解

2024年巴黎奥运会时，皮划艇激流回旋将第9次亮相奥运赛场。这项运动是在1992年巴塞罗那奥运会上成为奥运会正式竞赛项目的。

2024年巴黎奥运会皮划艇激流回旋将会展开划艇（C1）和皮艇（K1）项目的争夺。划艇比赛中，运动员只用一只桨，而皮艇比赛中，运动员使用双桨。两个项目之间的另一个显著区别是划艇比赛中，运动员被固定在艇上，采用单腿跪姿。皮艇比赛中，运动员则是采用坐姿。

2024年巴黎奥运会上，皮划艇激流回旋将会增设两个奖牌项目：极限皮划艇激流回旋（女子WX1和男子MX1）将首次亮相奥运会赛场。但是在增设新项目的情况下，巴黎奥运会皮划艇激流回旋参赛选手数量和东京奥运会时相比没有变化。

2024年巴黎奥运会皮划艇激流回旋比赛将在巴黎郊外马恩河畔韦尔的航海体育场举行。其奥运资格赛体系与2020年东京奥运会时相似，东道主法国队自动获得男子、女子皮艇项目各一个参赛席位。

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汤加选手本杰明·布克佩蒂参加2008年北京奥运会男子单人皮艇决赛 照片出自： 2008 Getty Images

参赛运动员人数

与2020年东京奥运会相同，共有82名运动员将会参加2024年巴黎奥运会皮划艇激流回旋赛事，包括41名女子运动性和41名男子运动员。共设6个奖牌项目，男子、女子项目各3个。

女子

皮艇（WK1）：21名运动员

划艇（WC1）：17名运动员

极限皮划艇激流回旋（WX1）：3名运动员

男子

皮艇（MK1）：21名运动员

划艇（MC1）：17名运动员

极限皮划艇激流回旋（MX1）：3名运动员

每个国家或地区奥委会（NOC）最多可以获得6个巴黎奥运会皮划艇激流回旋参赛席位，男子、女子各3个。每个奖牌项目只可以派1位运动员参赛。

巴西队的安娜·萨蒂拉在2020年东京奥运会女子划艇激流回旋半决赛中的英姿 照片出自： 2021 Getty Images

获得参赛资格体系

2024年巴黎奥运会皮艇、划艇激流回旋赛事参赛席位将通过全球资格赛、洲际赛事以及东道主席位三个方式进行分配。

皮艇

全球资格赛：15个席位

洲际赛事：5个席位

东道国席位：1个席位

划艇

全球资格赛：15个席位

洲际赛事：5个席位

极限皮划艇激流回旋

世界全球资格赛：3个席位

在皮划艇激流回旋运动中，奥运席位将首先分配给划艇运动员。这意味着已经获得划艇资格的运动员不能再争取皮艇席位。其皮艇席位将会分配给排名在他/她之后最高的合规运动员。

在2024年巴黎奥运会资格赛中如果出现运动员之间成绩、排名相同的情况，将会考虑其此前比赛的结果，届时将引入国际皮划艇联合会的相关规定。排名最高的运动员所属NOC将会获得参赛席位。

捷克队的伊日·普尔斯卡韦茨在2020年东京奥运会男子划艇激流回旋半决赛中 照片出自： 2021 Getty Images

赛制和赛程

2023年ICF皮划艇激流回旋世锦赛是巴黎奥运会该运动的全球资格赛赛事。

那届世锦赛上，每个项目成绩最好的运动员将为自己所属NOC锁定一个奥运席位，NOC之后需要向ICF确认使用该席位以及使用该席位的运动员人选。

洲际赛事同样将为NOC提供获取奥运席位的机会，可以争取男子、女子各1个席位。这些洲际赛事分别是：

非洲锦标赛

亚洲锦标赛

欧洲锦标赛

大洋洲锦标赛

泛美锦标赛

如果上述赛事（全球资格赛和洲际赛事）无法举办或其比赛结果被取消，2023年12月31日的ICF比赛排名将成为分配席位的参考依据。

极限皮划艇激流回旋项目将在2024年巴黎奥运会上首次亮相奥运赛场。ICF将会举办世锦赛作为该项目的奥运资格赛。只有没有获得奥运会皮划艇激流回旋其它奖牌项目（皮艇项目和划艇项目）的运动员可以争取极限皮划艇激流回旋项目的参赛席位。每个NOC可以派3位运动员参与这一资格赛赛事，最终排名前三的运动员获得巴黎奥运会参赛席位。

参与席位

2024年巴黎奥运会将为NOC提供两个参与席位。这些席位可以分配给皮划艇静水和/或皮划艇激流回旋运动员。

国际奥林匹克委员会（IOC）将会邀请所有NOC提交参与席位的申请。在资格期结束后，三方委员会将会以书面形式通知获得参与席位的NOC。

2024年巴黎奥运会应该关注的运动员

皮划艇激流回旋运动由欧洲运动员主导。不过，在东京奥运会上，来自其它地区的运动们开始展露不俗实力，如澳大利亚运动员杰茜卡·福克斯。近期排名世界第1的她在过去三届奥运会中都收获了奖牌。在皮艇项目上收获1银2铜。此外还在2020年东京奥运会上摘得划艇金牌。

西班牙运动员马依亚伦·楚劳特也许会参加她的第五届奥运会——2024年巴黎奥运会。她之前在2012年伦敦奥运会获得铜牌、2016年奥运会获得金牌、2020年东京奥运会获得银牌，她最后一次参加奥运会时已经是38岁高龄。

在男子比赛中，自从皮划艇激流回旋成为奥运会正式比赛项目以来，捷克和斯洛伐克的运动员在每届奥运会上都未曾缺席领奖台。1992年巴塞罗那奥运会上，当时的捷克斯洛伐克队赢得金牌。

捷克运动员吉里·帕斯科娃目前在皮艇项目的世界排名上领跑，他拥有两枚奥运会奖牌：2016年里约奥运会铜牌和2020年东京奥运会金牌。

来自斯洛文尼亚的本杰明·维斯克是2020年东京奥运会划艇金牌得主，目前在ICF世界排名第七。斯洛伐克传奇名将亚历山大·斯拉夫科夫斯基目前排名男子划艇世界排名榜首。他仍在追求自己的第一枚奥运会奖牌。

法国选手托尼·埃斯唐盖在2012年伦敦奥运会男子单人划艇比赛中 照片出自： 2012 Getty Images

2024年巴黎奥运会皮划艇激流回旋资格赛时间表

2023年9月19 - 23日 ：ICF激流回旋世界锦标赛。

：ICF激流回旋世界锦标赛。 日期待定 ：ICF极限皮划艇激流回旋全球资格赛。

：ICF极限皮划艇激流回旋全球资格赛。 日期待定 ：洲际资格赛（非洲、亚洲、欧洲、泛美和大洋洲）。

：洲际资格赛（非洲、亚洲、欧洲、泛美和大洋洲）。 赛事结束后10个工作日内 ：国际皮划艇总会（ICF）在洲际资格赛结束后的两周内通知NOC参赛席位的分配情况。

：国际皮划艇总会（ICF）在洲际资格赛结束后的两周内通知NOC参赛席位的分配情况。 ICF通知席位分配后10个工作日内 ：NOC向ICF确认被分配席位的使用情况

：NOC向ICF确认被分配席位的使用情况 上一步工作后10个工作日内 ：ICF重新分配所有未使用的写。

：ICF重新分配所有未使用的写。 日期待定 ： 三方委员会以书面形式向NOC确认参与席位的分配情况（如适用）。

： 三方委员会以书面形式向NOC确认参与席位的分配情况（如适用）。 2024年6月15日 ：ICF重新分配任何未使用的席位。

：ICF重新分配任何未使用的席位。 2024年7月8日 ：2024年巴黎奥运会体育赛事报名截止日期。

：2024年巴黎奥运会体育赛事报名截止日期。 7月26日 - 8月11日 ：2024年巴黎奥运会

：2024年巴黎奥运会 7月27日 - 8月5日：皮划艇激流回旋比赛

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