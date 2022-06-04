通往巴黎2024之路：网球奥运资格体系详解

世界最著名的网球场馆之一——罗兰·加洛斯将承办2024年巴黎奥运会网球比赛。这座红土球场位于法国网球协会总部，每年都会举办举世闻名的网球大满贯赛事——法网公开赛。巴黎奥运会期间，这座球场将见证历史性时刻和奥运奖牌的诞生。

我们能否再次见证塞雷娜·威廉姆斯、拉斐尔·纳达尔等网坛传奇名将的又一次奥运之旅？ 网坛新星卡洛斯·阿尔卡拉斯在接下来的两年里能取得怎样的成就？答案值得期待。

2024年巴黎奥运会将是奥运会网球比赛第七次在红土场地上举行，也是自1992年巴塞罗那奥运会以来的第一次。

巴黎奥运会资格体系已经公布，与2020年东京奥运会时相比没有重大修改。通过本文了解网球运动员如何锁定属于他们的奥运入场券。

2024年巴黎奥运会网球赛事晋级之路

通用规则

2024年巴黎奥运会网球奖牌项目的设置和东京奥运会相同，分别是男单、女单、男双、女双以及混双，共提供172个参赛席位。参赛运动员总数视运动员兼项情况而定。

每个NOC最多可以有12名运动员获得参赛席位，男子、女子最多各6个席位。最多4位选手（男子、女子最多各4名，该国排名最佳的4位选手）参加单打，最多2对组合参加双打比赛（男子、女子最多各2对），只可以有1对组合参加混双比赛。

要获得参赛席位，运动员必须遵守 ITF（国际网球联合会）的参赛资格规则，其中包括参加戴维斯杯（男子）和比利·简·金杯（女子）比赛。但可能也会有例外情况。

2024年6月10日（法网结束后）的ATP（男子）和WTA（女子）排名将确定大多数参赛席位的归属。

单打参赛资格

将有男子、女子各64位球员参加巴黎奥运会网球单打比赛的争夺。其中男子、女子各56个席位（直接席位）将通过排名决定，须遵守每个NOC最多4个单打席位的规定。作为东道主，法国队将会在每个奖牌项目上锁定一个参赛资格，但是如果法国球员已经有运动员锁定参赛席位，将不会使用东道主席位。另外，有男子、女子各6个席位为国际网球联合会（ITF）席位，还有一个席位为参与席位。

ITF席位将分配给美洲（2023年泛美运动会男单、女单决赛选手）、亚洲（2022年亚运会男单、女单冠军选手）、非洲（2023年非洲运动会男单、女单冠军选手）洲际运动会网球比赛的冠军或决赛选手。

另外男子、女子各2个ITF席位将预留给未通过此前途径获得参赛席位的奥运会和大满贯赛事单打冠军。条件是他们必须排名世界前400位，同时其名额不会导致所属NOC席位数量超上限。

双打参赛资格

男双和女双将各有32对组合参赛，每个NOC最多2对组合参赛。ATP和WTA双打排名前10的选手可以先获得参赛席位，前提是其所属NOC可以找到在任何项目世界排名能够跻身前300的运动员作为搭档，同时选择搭档不会导致其NOC席位数超上限。

第二步，将会根据组合综合排名来进行席位分配。最后，获得单打席位的NOC在争取双打席位上有优先权。

混合双打参赛资格

只有获得单打或双打资格的运动员可以参加混双比赛，搭档成为16对混双比赛参赛组合之一。席位的分配以搭档二人的综合排名为依据。

2024年巴黎奥运会应该关注的网球明星选手

网球赛场的局势变化很快，很难预测。但是球迷大概率可以期待见证网坛传奇选手在法国首都的表现，包括奥运两金得主拉法·纳达尔、2008年北京奥运会铜牌得主诺瓦克·德约科维奇、手握5枚奥运奖牌的维纳斯·威廉姆斯（大威）、奥运4金得主塞莱娜·威廉姆斯（小威）、奥运两枚奖牌得主罗杰·费德勒以及两金得主安迪·穆雷。

2020年东京奥运会女单冠军、瑞士选手贝琳达·本契奇将在巴黎遭遇严峻挑战，头号对手将会是当下统治女子网坛的波兰女将伊加·斯瓦泰克。注意，这位女单世界排名第一的选手是红土专家。

东京奥运会时，由于西班牙队已经达到席位上线，因此西班牙小将卡洛斯·阿尔卡拉斯无缘日本之旅。但是很难想象这位19岁的网坛新星会再一次缺席巴黎之行，他有望在法国首都复制亚历山大·兹维列夫在东京奥运会上的壮举。

东道主的得牌希望将寄托在男双组合尼古拉斯·马胡和皮埃尔-雨果·赫伯特身上。二人此前在里约奥运会和东京奥运会上均遭遇一轮游，要想在家门口走的更远，首先需要打破这个魔咒。罗兰·加洛斯是他们的福地，二人此前曾经两次斩获法网冠军。

2024年巴黎奥运会网球赛参赛资格时间线